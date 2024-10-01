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Лига чемпионов
01 октября 2024, 21:30 | Обновлено 01 октября 2024, 22:27
235
0

СУДАКОВ: «Сейчас у Шахтера такой период – немного не фартит»

Хавбек принял участие в пресс-конференции перед матчем с «Аталантой»

01 октября 2024, 21:30 | Обновлено 01 октября 2024, 22:27
235
0
СУДАКОВ: «Сейчас у Шахтера такой период – немного не фартит»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков принял участие в пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты», который состоится 2 октября в немецком Гельзенкирхене.

– «Аталанта» известна своим агрессивным стилем, игрой один в один и высоким прессингом. Как вы планируете противодействовать этому сопернику и на чем «Шахтеру» следует сосредоточить внимание, чтобы контролировать игру?

– Мы понимаем, что «Аталанта» – очень сильный соперник. Команда выиграла Лигу Европы и сегодня является одной из сильнейших в Европе с очень специфическим стилем игры – играет по всему полю один в один, демонстрирует агрессию, энергичность и четкую тактическую организацию. Однако мы также понимаем, что для успеха необходимо показать свою лучшую игру. Это касается как тактического построения, так и физической подготовки. Прежде всего, мы должны проявить свои индивидуальные качества, поскольку каждое единоборство будет решающим. Против такого оппонента нужно отдаваться на сто процентов как с мячом, так и без него выигрывать всю борьбу. Именно на этом будет строиться наша игра.

– Георгий, какие выводы вы сделали после матча с «Болоньей», учитывая, что вашим следующим соперником в Лиге чемпионов является также итальянская команда?

– «Болонья» и «Аталанта» несколько схожи. Наверное, в первую очередь нужно отталкиваться от своей игры и действовать немного более агрессивно с мячом. Мы пытались играть в свой футбол и против «Болоньи», что-то удавалось, что-то – нет. Нельзя сказать, что это была наша самая лучшая игра. Ожидания от нас, конечно, выше, и мы тоже ожидаем от себя большего. Надеюсь, в матче с Аталантой мы сможем проявить себя и продемонстрировать свой уровень.

– Вы будете играть на «Арене АуфШальке». Нравится ли вам этот стадион и есть ли чувство домашней атмосферы?

– Спасибо, что вообще приняли и предоставили возможность играть матчи. В прошлом году мы играли в Гамбурге, была невероятная атмосфера, и мы понимаем, что в Германии много переселенцев и украинской поддержки. Конечно, невозможно сравнивать это с играми на «Донбасс Арене», тем более, я там не играл, и вообще невозможно сравнить с атмосферой в Украине. Однако из того, что имеем на этот момент, у нас невероятные условия из тех, которые могли предоставить, и могу только поблагодарить «Шальке», город и стадион за возможность играть здесь.

– Сейчас в адрес «Шахтера» и футболистов раздается критика от некоторых болельщиков из-за игры и результатов команды. Как вы справляетесь с этим давлением?

– На каждой теории и после игры для нас самый главный авторитет – это тренер и его штаб, которым мы должны прислушаться. Конечно, мы понимаем, что болельщики ожидают от нас лучших результатов, но не могу сказать, что мы играем плохо. Сейчас, возможно, просто такой период – чуть-чуть не везет. Однако мы много работаем, и верю, что именно благодаря упорной работе этот форт может прийти. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем обрадовать наших болельщиков.

– На днях «Аталанта» играла с «Болоньей», этот матч также завершился ничьей, хотя статистически «Аталанта» преобладала. Учитывая, что вы недавно играли с «Болоньей» и хорошо знаете эту команду, как вы планируете противостоять мощной атаке «Аталанты»?

– Я смотрел первый тайм, и, если честно, «Болонья» понравилась мне больше. Могу сказать, что это несколько схожие соперники по мастерству и уровню игры. Наверное, «Аталанта» преобладает «Болонью» агрессивностью с мячом и скоростью, к тому же это уже в общем-то именитый соперник. Впрочем, все будет зависеть только от нас, как мы проявим себя в единоборствах и тактически.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Шахтер - Аталанта пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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