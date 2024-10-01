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  4. «Немного похожие команды». Судаков оценил предстоящий матч в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 октября 2024, 20:13 |
273
2

«Немного похожие команды». Судаков оценил предстоящий матч в Лиге чемпионов

«Шахтер» во втором туре сыграет против »Аталанты»

01 октября 2024, 20:13 |
273
2
«Немного похожие команды». Судаков оценил предстоящий матч в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался о следующем матче Лиги чемпионов 2024/25 против итальянской «Аталанты»:

– Мы понимаем, что «Аталанта» – это очень сильный соперник. Они выиграли Лигу Европы. Наверное, это сейчас одна из сильнейших команд вообще в Европе с очень специфическим стилем. Они играют по всему полю 1 в 1, очень агрессивные, энергичные, атлетично построены. Но мы понимаем, что против такой команды мы должны сыграть свою лучшую игру в плане тактики, физической подготовки. И, наверное, в первую очередь каждый проявить свои индивидуальные качества, потому что это будет каждое единоборство 1 в 1, и ты против этого соперника должен отдаться на 100% и выиграть, наверное, почти всю борьбу. На этом будет строиться наша игра.

– Какие выводы вы сделали после матча с «Болоньей» в контексте того, что следующий соперник в Лиге чемпионов также итальянский?

– «Болонья» и «Аталанта» – команды, которые немного похожи друг на друга. Наверное, надо в первую очередь отталкиваться от своей игры, немного агрессивнее быть с мячом. Мы, в принципе, старались играть в свою игру против «Болоньи». Что-то получалось, что-то не получалось. Нельзя сказать, что это была наша лучшая игра. Конечно, от нас ожидания больше, и мы ожидаем от себя большего. Но надеюсь, что завтра мы сможем себя проявить и показать нашу игру, наш уровень, – сказал Судаков.

«Шахтер» завтра, 2 октября, сыграет матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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DK1961
И я надеюсь, что вы завтра покажете СВОЮ игру - подтвердив прогнозы в пользу Аталанты
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+4
antt
Із заголовку можна зробити висновок, що Аталанта схожа з Шахтарем. А якщо порівнювати Аталанту і Болонью то дійсно зараз в серії А вони ідуть поряд, по 7 очок. Аталанта -12 сходинка, Болонья - на сходинку нижче. Ще й в обох - мінімальна але мінусова різниця мячів. Але Аталанта все таки майже в двічі результативніша за Болонью після півтора місяця нового сезону. Тому буде видно чи це відобразиться на рахунку в порівнянні з попереднім матчем Шахтаря.
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