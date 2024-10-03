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  4. Жирона с Цыганковым установила неимоверный антирекорд ЛЧ
Лига чемпионов
03 октября 2024, 11:07 | Обновлено 03 октября 2024, 11:46
1268
0

Жирона с Цыганковым установила неимоверный антирекорд ЛЧ

Каталонцы стартовали в турнире с двух поражений

03 октября 2024, 11:07 | Обновлено 03 октября 2024, 11:46
1268
0
Жирона с Цыганковым установила неимоверный антирекорд ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

2 октября во 2-м туре Лиги чемпионов испанская «Жирона» дома проиграла «Фейеноорду» со счетом 2:3 и потерпела второе поражение в турнире.

Нынешняя команда украинского полузащитника Виктора Цыганкова стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая отметилась автоголом в каждом из своих первых двух поединков в турнире.

Кроме этого, «Жирона» стала первой командой в истории, которая пропускала два своих первых гола в Лиге чемпионов после автоголов.

Ранее сообщалось, что клубы Испании установили в Лиге чемпионов антирекорд всех времен.

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Жирона Лига чемпионов антирекорд Виктор Цыганков
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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