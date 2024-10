Жирона с Цыганковым установила неимоверный антирекорд ЛЧ

2 октября во 2-м туре Лиги чемпионов испанская «Жирона» дома проиграла «Фейеноорду» со счетом 2:3 и потерпела второе поражение в турнире.

Нынешняя команда украинского полузащитника Виктора Цыганкова стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая отметилась автоголом в каждом из своих первых двух поединков в турнире.

Кроме этого, «Жирона» стала первой командой в истории, которая пропускала два своих первых гола в Лиге чемпионов после автоголов.

Ранее сообщалось, что клубы Испании установили в Лиге чемпионов антирекорд всех времен.

2 - @GironaFC_Engl are the first side in @ChampionsLeague history to net an own goal in each of their first two games in the competition (also the first team to concede their first two goals by own goals in the competition. Misfortune. pic.twitter.com/E9SGjkxCRF