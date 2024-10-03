Клубы Испании установили в Лиге чемпионов антирекорд всех времен

Испанские клубы в матчах 2-го тура Лиги чемпионов отметились неудачами.

Так, напомним, «Реал» с Андреем Луниным в воротах уступил на выезде «Лиллю» (0:1), мадридский «Атлетико» потерпел разгромное поражение в гостях от «Бенфики» (0:4), а «Жирона» с Виктором Цыганковым дома оказалась слабее «Фейеноорда» (2:3).

Это первый в истории Лиги чемпионов случай, когда сразу три испанских клуба проиграли в турнире в рамках одного игрового дня.

Ранее сообщалось, что «Реал» прервал затяжную серию игр без поражений.