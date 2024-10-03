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Лига чемпионов
03 октября 2024, 10:49 | Обновлено 03 октября 2024, 10:59
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0

Клубы Испании установили в Лиге чемпионов антирекорд всех времен

«Реал», «Атлетико» и «Жирона» разочаровали во 2-м туре

03 октября 2024, 10:49 | Обновлено 03 октября 2024, 10:59
499
0
Клубы Испании установили в Лиге чемпионов антирекорд всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанские клубы в матчах 2-го тура Лиги чемпионов отметились неудачами.

Так, напомним, «Реал» с Андреем Луниным в воротах уступил на выезде «Лиллю» (0:1), мадридский «Атлетико» потерпел разгромное поражение в гостях от «Бенфики» (0:4), а «Жирона» с Виктором Цыганковым дома оказалась слабее «Фейеноорда» (2:3).

Это первый в истории Лиги чемпионов случай, когда сразу три испанских клуба проиграли в турнире в рамках одного игрового дня.

Ранее сообщалось, что «Реал» прервал затяжную серию игр без поражений.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Жирона Виктор Цыганков Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: Opta
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