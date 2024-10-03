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  4. И Лунин не спас. Реал прервал затяжную серию игр без поражений
Лига чемпионов
03 октября 2024, 07:30 |
997
0

И Лунин не спас. Реал прервал затяжную серию игр без поражений

«Галактикос» впервые уступили в 2024-м, проиграв в ЛЧ «Лиллю»

03 октября 2024, 07:30 |
997
0
И Лунин не спас. Реал прервал затяжную серию игр без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября во 2-м туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретился с французским «Лиллем и потерпел поражение со счетом 0:1.

Напомним, ворота «галактикос» в поединке защищал украинец Андрей Лунин, который пропустил единственный в матче гол с пенальти в компенсированное время первого тайма.

В последний раз до этого «галактикос» проигрывали 18 января 2024 года – «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании (2:4 доп. время). С тех пор у «Реала» была серия из 36 матчей без поражений.

5 октября в чемпионате Испании «Реал» встретится с «Вильярреалом».

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Реал Мадрид Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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