И Лунин не спас. Реал прервал затяжную серию игр без поражений

2 октября во 2-м туре Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретился с французским «Лиллем и потерпел поражение со счетом 0:1.

Напомним, ворота «галактикос» в поединке защищал украинец Андрей Лунин, который пропустил единственный в матче гол с пенальти в компенсированное время первого тайма.

В последний раз до этого «галактикос» проигрывали 18 января 2024 года – «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании (2:4 доп. время). С тех пор у «Реала» была серия из 36 матчей без поражений.

5 октября в чемпионате Испании «Реал» встретится с «Вильярреалом».