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02 октября 2024, 15:25 |
274
0

Джокович приехал в Китай спустя пять лет и сыграл на Великой стене

Сербский теннисист прибыл в Поднебесную

02 октября 2024, 15:25 |
274
0
Джокович приехал в Китай спустя пять лет и сыграл на Великой стене
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович сыграл в теннис на Великой Китайской стене. Он является представителем бренда спортивной и модной компании Lacoste, которая оказала ему уникальную честь.

Китайцы организовали теннисный матч между Джоковичем и китайским актером и певцом Ван Ибо, но, к несчастью для обоих, начался дождь.

Поскольку шел сильный дождь, Джокович и Ибо начали играть медленно, чтобы не поскользнуться. Сербскому теннисисту действительно было довольно сложно играть, а один из ударов слева Ибо даже «вынудил» Новака уйти с площадки.

В итоге Ибо «выиграл» матч и поднял руки вверх, а позже получил похвалу от 24-кратного чемпиона Большого шлема.

Кстати, Джокович приехал в Китай спустя пять лет и будет играть на Shanghai Open, который пройдет со 2 по 13 октября. Он выступит на турнире впервые с 2019 года.

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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