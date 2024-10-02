Джокович приехал в Китай спустя пять лет и сыграл на Великой стене
Сербский теннисист прибыл в Поднебесную
Новак Джокович сыграл в теннис на Великой Китайской стене. Он является представителем бренда спортивной и модной компании Lacoste, которая оказала ему уникальную честь.
Китайцы организовали теннисный матч между Джоковичем и китайским актером и певцом Ван Ибо, но, к несчастью для обоих, начался дождь.
Поскольку шел сильный дождь, Джокович и Ибо начали играть медленно, чтобы не поскользнуться. Сербскому теннисисту действительно было довольно сложно играть, а один из ударов слева Ибо даже «вынудил» Новака уйти с площадки.
В итоге Ибо «выиграл» матч и поднял руки вверх, а позже получил похвалу от 24-кратного чемпиона Большого шлема.
Кстати, Джокович приехал в Китай спустя пять лет и будет играть на Shanghai Open, который пройдет со 2 по 13 октября. Он выступит на турнире впервые с 2019 года.
Real fun tennis match between Novak Djokovic and Wang Yibo 😆 the grunts 🤭 Yibo won~ thanks Nole— Wang Yibo 王一博 WYB 💚 Rose Gold (@envyofyibo) September 29, 2024
YIBO LETS PLAY TENNIS#WangYiboxLacostePlay #WangYibo #WangYiboxLacoste #PlayBig pic.twitter.com/HBNu6Ltyqh
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