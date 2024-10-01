Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он знает свою роль, у него есть будущее здесь». Анчелотти – о игроке Реала
Испания
01 октября 2024, 22:02 |
396
0

«Он знает свою роль, у него есть будущее здесь». Анчелотти – о игроке Реала

Наставник сливочных высказался об Арде Гюлере

01 октября 2024, 22:02 |
396
0
«Он знает свою роль, у него есть будущее здесь». Анчелотти – о игроке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о турецком полузащитнике сливочных Арда Гюлере:

«Арда Гюллер играет гораздо больше в этом сезоне. Он знает свою роль, у него есть будущее здесь. Иногда он играет, а иногда нет».

Ранее сообщалось, что турецкий игрок не удовлетворен количеством игрового времени, которое он получает.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего полузащитника в 45 миллионов евро.

В нынешней кампании Гюллер провел за «Реал» в Ла Лиге 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По теме:
Переход будет. Щенсны вошел в состав официальной делегации Барселоны
Анчелотти оценил скандал вокруг Куртуа. Про Лунина ничего не сказал
ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне
Арда Гюлер Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Аталанта победитель ЛЕ, но мы знаем их слабые стороны»
Футбол | 01 октября 2024, 21:40 0
Марино ПУШИЧ: «Аталанта победитель ЛЕ, но мы знаем их слабые стороны»
Марино ПУШИЧ: «Аталанта победитель ЛЕ, но мы знаем их слабые стороны»

Наставник «горняков» – о матче Лиги чемпионов

Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил
Футбол | 01 октября 2024, 18:56 18
Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил
Болельщик наехал на Шапаренко после фиаско от Лацио в ЛЕ. Николай ответил

У футболиста «Динамо» состоялся разговор с болельщиком 

Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01.10.2024, 07:15
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Теннис | 01.10.2024, 11:49
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Футбол | 01.10.2024, 16:16
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
30.09.2024, 17:19 6
Футзал
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 12
Бокс
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
Ямал может перейти в топ-клуб АПЛ. Известно, что собирается делать Барса
30.09.2024, 08:27 4
Футбол
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03 1
Футбол
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
Итоги дня ЧМ по футзалу. С кем сыграет Украина за выход в финал?
29.09.2024, 20:05 2
Футзал
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 16
Футбол
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем