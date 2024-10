«Он знает свою роль, у него есть будущее здесь». Анчелотти – о игроке Реала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о турецком полузащитнике сливочных Арда Гюлере:

«Арда Гюллер играет гораздо больше в этом сезоне. Он знает свою роль, у него есть будущее здесь. Иногда он играет, а иногда нет».

Ранее сообщалось, что турецкий игрок не удовлетворен количеством игрового времени, которое он получает.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего полузащитника в 45 миллионов евро.

В нынешней кампании Гюллер провел за «Реал» в Ла Лиге 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

🗣️ Carlo Ancelotti: “Arda Güler is playing a lot more this season. He knows his role, he has his future here. Sometimes he plays and sometimes he doesn’t.” pic.twitter.com/eYoVfy8i63