Не дает играть. Звездный проспект Реала зол из-за действий Анчелотти
Арда Гюллер ожидал, что будет получать больше времени на поле
Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разозлен малым количеством игрового времени на старте сезона, сообщает испанское издание AS.
По информации источника, 19-летний футболист ожидал, что после травмы Джуда Беллингема станет игроком основы королевского клуба. Однако с момента повреждения англичанина Арда вышел в старте только в 1 поединке из трех, а всего провел на поле лишь 97 минут из 270 возможных.
Отмечается, что клуб и окружение игрока пытаются успокоить Гюлера и уверяют его, что в течение следующих месяцев он получит больше игровой практики из-за широкой ротации, которую собирается применить Карло Анчелотти.
В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами.
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