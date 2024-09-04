Не дает играть. Звездный проспект Реала зол из-за действий Анчелотти

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разозлен малым количеством игрового времени на старте сезона, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 19-летний футболист ожидал, что после травмы Джуда Беллингема станет игроком основы королевского клуба. Однако с момента повреждения англичанина Арда вышел в старте только в 1 поединке из трех, а всего провел на поле лишь 97 минут из 270 возможных.

Отмечается, что клуб и окружение игрока пытаются успокоить Гюлера и уверяют его, что в течение следующих месяцев он получит больше игровой практики из-за широкой ротации, которую собирается применить Карло Анчелотти.

В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами.