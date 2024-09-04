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Испания
04 сентября 2024, 10:44 |
2009
2

Не дает играть. Звездный проспект Реала зол из-за действий Анчелотти

Арда Гюллер ожидал, что будет получать больше времени на поле

04 сентября 2024, 10:44 |
2009
2
Не дает играть. Звездный проспект Реала зол из-за действий Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разозлен малым количеством игрового времени на старте сезона, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 19-летний футболист ожидал, что после травмы Джуда Беллингема станет игроком основы королевского клуба. Однако с момента повреждения англичанина Арда вышел в старте только в 1 поединке из трех, а всего провел на поле лишь 97 минут из 270 возможных.

Отмечается, что клуб и окружение игрока пытаются успокоить Гюлера и уверяют его, что в течение следующих месяцев он получит больше игровой практики из-за широкой ротации, которую собирается применить Карло Анчелотти.

В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами.

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Арда Гюлер Джуд Беллингем Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: AS
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Комментарии 2
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luceorius
 Треба проситись в оренду, бажаючі знайдуться.
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+1
Умник
Каким образом?
По 2 игрока на фланге.
Значит на тренях хуже Франа и Браима.
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0
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