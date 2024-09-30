БАРТУЛОВИЧ: «Трудно нам дался старт игры»

29 сентября в 18:00 состоялся матч 8-го тура УПЛ между «Зарей» и «Ворсклой» (2:0). Исполняющий обязанности главного тренера хозяев Младен Бартулович прокомментировал домашнюю победу:

– Всем добрый вечер. Поздравляю свою команду с важной, уверенной победой. Трудно нам дался старт игры, но потом неплохо прессинговали, сумели забить гол в конце первого тайма. Должны были забивать еще. Первые минуты второго тайма тоже провели не ахти. Но перехватили инициативу, смогли забить еще. Если бы забили раньше, то спокойнее доигрывали бы встречу.

– Не было в протоколе Нваэзе. Башич остался в запасе.

– Нваэзе проигрывает другим защитникам конкуренцию. Башич не был на 100% готов к матчу. Эскинья своей работой заслужил этот шанс. Сыграл сегодня очень хорошо. Дришлюк последние поединки играл и имеет хороший игровой тонус. Самое главное – есть конкуренция. Именно так можно прогрессировать.

– Владислав Супряга появился всего на несколько минут. Почему он получил столь мало игрового времени?

– Так сложился матч. Не делали много замен, потому что отлично играли игроки, вышедшие на поле с первых минут. Не было смысла менять хорошо работающее. Но Супряга хорошо показывает себя на тренировках и свой шанс еще получит.

– Можно ли говорить, что наличие Будковского еще больше лишает шансов на попадание в основной состав Ндура?

– Как у центральных защитников есть конкуренция, так же она есть и у нападающих. Его можно использовать еще на фланге, но пока так.

– Сегодня «Заря» создала очень много моментов, но реализовала, мягко говоря, не все. К тому же велись поиски правого защитника – сначала был левоногий бразилец, затем Кирюханцев. Почему не было Гусева?

– Хорошо, что мы создаем эти моменты. Каждую неделю работаем над реализацией. В последних играх у нас были проблемы на правом фланге. Жуниньо очень хорошо работал на тренировках. Но его конкурент – Вантух тоже отлично работает. Потому искал ему место на поле. Побеседовали с ним и решили попробовать на правом фланге. Он сыграл сегодня очень хорошо. Некоторое время Жуниньо пропустил, поэтому, возможно, пока не выдерживает всю игру. Но он будет набирать. Гусев работал с нами не весь сбор в Словении, сыграв только одну игру. Затем уехал на чемпионат Европы Ю-19 в сборную. Он молод, ему нужно работать еще лучше, чтобы получить свой шанс.