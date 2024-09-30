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  4. Роберто КАРЛОС: «Больше всего меня волнует имидж испанского футбола»
Испания
30 сентября 2024, 23:41 |
206
0

Роберто КАРЛОС: «Больше всего меня волнует имидж испанского футбола»

Звезда мадридского клуба не понимает, как такая ситуация могла возникнуть в современном футболе

30 сентября 2024, 23:41 |
206
0
Роберто КАРЛОС: «Больше всего меня волнует имидж испанского футбола»
Real Madrid. Роберто Карлос

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался относительно скандала с болельщиками, который произошел во время столичного дерби Испании. Слова известного в прошлом футболиста привело издание Mundodeportivo.

«Больше всего меня волнует имидж испанского футбола. В такой ситуации Федерация должна принять правильные решения, чтобы матчи не останавливались на 20 минут.

Я прожил в Испании очень много лет, и такие ситуации не должны иметь место в современном мире. Очень обидно. Это нужно исправлять», — сказал Роберто Карлос.

Напомним, что во время матча между «Атлетико» и «Реалом» болельщики начали бросать на поле различные предметы, из-за чего игра была остановлена. Также фанаты «Атлетико» выкрикивали очень оскорбительные слова в адрес голкипера команды Тибо Куртуа.

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Олександр Сільченко Источник: Mundo Deportivo
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