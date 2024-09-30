Роберто КАРЛОС: «Больше всего меня волнует имидж испанского футбола»

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался относительно скандала с болельщиками, который произошел во время столичного дерби Испании. Слова известного в прошлом футболиста привело издание Mundodeportivo.

«Больше всего меня волнует имидж испанского футбола. В такой ситуации Федерация должна принять правильные решения, чтобы матчи не останавливались на 20 минут.

Я прожил в Испании очень много лет, и такие ситуации не должны иметь место в современном мире. Очень обидно. Это нужно исправлять», — сказал Роберто Карлос.

Напомним, что во время матча между «Атлетико» и «Реалом» болельщики начали бросать на поле различные предметы, из-за чего игра была остановлена. Также фанаты «Атлетико» выкрикивали очень оскорбительные слова в адрес голкипера команды Тибо Куртуа.