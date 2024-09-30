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  4. «Сдохни, Куртуа». Ла Лига пожаловалась на поведение фанов Атлетико
Испания
30 сентября 2024, 14:49 |
1428
3

«Сдохни, Куртуа». Ла Лига пожаловалась на поведение фанов Атлетико

Клуб может получить наказание за своих фанатов

30 сентября 2024, 14:49 |
1428
3
«Сдохни, Куртуа». Ла Лига пожаловалась на поведение фанов Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Ла Лига обратилась в Федерацию футбола Испании с требованием наказать «Атлетико» и болельщиков команды за кричалки в адрес вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Экс-кипер «Атлетико» в мадридском дерби подвергся нападению фанов, которые кидали в игрока различные предметы, а также желали бельгийцу смерти. В частности, были скандирования «Сдохни, Куртуа».

Игра завершилась со счетом 1:1, а основной вратарь получил повреждение.

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Атлетико - Реал Мадрид Атлетико Мадрид Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 3
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potemkin78
Куртуа десять лет назад играл за Атлетико, при чём на правах аренды. ну если вы хотели чтоб он остался то чего его не выкупили у Челси, абыженки 
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+2
Saar
І тут "прихильники Довбика" хотіли , щоб він попав у Атлетико! Тут одна бидлота! Фани Риму і це бидло  в Атлетико Мадрид- дві різні галактики!
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+2
Nick.Grabowski
Кінчені вболівальники є всюди. Десь їх менше, десь їх більше. 
Це типова ситуація для дикунів ... коли хтось з колишніх гравців грає за команду суперника.
Такого лайна в Україні вистачає, особливо в ДК. 
Мораєса з гівном змішували... хоча він прийшов в ДК з донецького Металургу, а потім пішов в ШД, де було повно бразильців.
Ващука викинули з команди. А потім називали зрадником, бо пішов в Спартак.
Леоненка та Сабо викинули з 2+2 та ДК ... а потім теж ледь не зрадниками називали, надсилаючи прокльони.
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0
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