Испания30 сентября 2024, 14:49 |
1428
3
«Сдохни, Куртуа». Ла Лига пожаловалась на поведение фанов Атлетико
Клуб может получить наказание за своих фанатов
30 сентября 2024, 14:49 |
1428
3
Ла Лига обратилась в Федерацию футбола Испании с требованием наказать «Атлетико» и болельщиков команды за кричалки в адрес вратаря «Реала» Тибо Куртуа.
Экс-кипер «Атлетико» в мадридском дерби подвергся нападению фанов, которые кидали в игрока различные предметы, а также желали бельгийцу смерти. В частности, были скандирования «Сдохни, Куртуа».
Игра завершилась со счетом 1:1, а основной вратарь получил повреждение.
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Це типова ситуація для дикунів ... коли хтось з колишніх гравців грає за команду суперника.
Такого лайна в Україні вистачає, особливо в ДК.
Мораєса з гівном змішували... хоча він прийшов в ДК з донецького Металургу, а потім пішов в ШД, де було повно бразильців.
Ващука викинули з команди. А потім називали зрадником, бо пішов в Спартак.
Леоненка та Сабо викинули з 2+2 та ДК ... а потім теж ледь не зрадниками називали, надсилаючи прокльони.