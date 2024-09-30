«Сдохни, Куртуа». Ла Лига пожаловалась на поведение фанов Атлетико

Ла Лига обратилась в Федерацию футбола Испании с требованием наказать «Атлетико» и болельщиков команды за кричалки в адрес вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Экс-кипер «Атлетико» в мадридском дерби подвергся нападению фанов, которые кидали в игрока различные предметы, а также желали бельгийцу смерти. В частности, были скандирования «Сдохни, Куртуа».

Игра завершилась со счетом 1:1, а основной вратарь получил повреждение.