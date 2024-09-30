Флик объявил отличные новости для Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может воспользоваться услугами полузащитника Френки де Йонга.

Нидерландский хавбек с весны борется с травмой лодыжки. Первоначально сообщалось, что его травма несерьезная. Все закончилось пятимесячным перерывом.

Врачи наконец разрешили де Йонгу играть. Ожидается, что он будет в составе на матч против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

«Это очень хорошая новость. Возвращение Френки очень важно для нас. Если будет возможность, он может сыграть во вторник. Я не знаю, 45, 20 или 10 минут», – сказал Флик.

Перед матчем с «Янг Бойз», который состоится 1 октября, у немецкого тренера весьма ограниченный выбор среди центральных полузащитников. Он не сможет выставить на поле Эрика Гарсию, дисквалифицированного за красную карточку, полученную в матче с «Монако».