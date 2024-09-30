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  4. ДИБАНГО: «Я смотрел на мяч и почувствовал электрический удар по телу»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 30 сентября 2024, 22:19
952
0

ДИБАНГО: «Я смотрел на мяч и почувствовал электрический удар по телу»

Камерунский полузащитник «Кривбасса» рассказал о своей травме

30 сентября 2024, 22:10 | Обновлено 30 сентября 2024, 22:19
952
0
ДИБАНГО: «Я смотрел на мяч и почувствовал электрический удар по телу»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Камерунський півзахисник криворізького «Кривбасу» Іван Дібанго розповів про свою травму.

– Вболівальники дуже переживають за тебе. Як себе почуваєш наразі?

– Зараз я дуже засмучений, адже це моя перша серйозна травма у професійній карʼєрі, через яку я не можу тренуватися протягом цілого місяця. Пауза в моїй карʼєрі – це випробування для мене. Але всі мене підтримують. Впевнений, все буде гаразд.

– Що взагалі відбулось в моменті з травмою в матчі з «Лівим Берегом»? Як це трапилось?

– Я справді не знаю, як це сталося. Памʼятаю, що дивився на мʼяч, який летів вище голови, а потім несподівано відчув ніби електричний удар по тілу. Це все, що я пам’ятаю з того моменту.

– Що говорять спеціалісти, які прогнози щодо твого відновлення?

– Спочатку я був у Києві, де спеціалісти мені сказали, що відновлення триватиме чотири місяці. Але невдовзі, зі мною звʼязався наш клубний доктор, який заспокоїв та пояснив, що це не перша така травма у команді. Тому, з його досвіду, для відновлення може знадобитись від місяці до півтора. Я вірю, що все буде гаразд, і я дуже скоро повернуся на поле.

– Ти – улюбленець наших фанів. Чи отримуєш меседжі підтримки в соцмережах?

– Чесно кажучи, я пустив чоловічу сльозу, коли почав отримувати таку кількість повідомлень підтримки від наших вболівальників. Я відчуваю любов та щире хвилювання зі сторони фанів, і це дуже приємно, адже вони вірять в те, що я повернуся на поле ще сильнішим.

– Де дивився матч проти «Ворскли»? Як оціниш гру партнерів?

– Я дивився перший тайм матчу на УПЛ ТБ. Можу сказати, що у нас було багато шансів задля перемоги. Але це футбол, ми повинні прийняти, на жаль, такий результат і грати далі. Сподіваюсь, наші перемоги попереду.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма восстановление
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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