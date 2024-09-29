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  4. Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Англия
29 сентября 2024, 23:44 |
1387
6

Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ

Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»

29 сентября 2024, 23:44 |
1387
6
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонскую команду уже в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, к вингеру начал проявлять активный интерес «Ливерпуль». Боссы «красных» считают, что украинец сможет себя по-новому проявить под руководством Арне Слота и видят в Мудрике большой потенциал. «Ливерпуль» готов предложить «Челси» за украинца 35 миллионов евро + бонусы, с учетом которых общая трансферная стоимость может дойти до 50 миллионов.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах шесть матчей и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 6
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roman75zpr
Уже даже не смешно
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+4
Александр Шевченко
Может Ливеру и подойдет. Салах такой же бегунок в 22 года играл за Челси и нихера не показал, потом сделал свое имя в Италии и потом  стал практически богом в Ливерпуле. Стиль игры у них с Мишкой похожий, только на разных флангах играют 
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+2
Lesovij7
Ахах ливер не делай этого
Ответить
0
Pop
Fichajes это ник уборщицы офиса спорт.юа
Ответить
0
Dnipro87
Може досить.  Ніхто ним не цікавиться. 
Ответить
0
TolsTIyELF
Будет тоже самое с любом английском клубе. Только семена чемпионата.
Ответить
-1
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