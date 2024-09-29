Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»
24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонскую команду уже в зимнее трансферное окно.
По информации Fichajes, к вингеру начал проявлять активный интерес «Ливерпуль». Боссы «красных» считают, что украинец сможет себя по-новому проявить под руководством Арне Слота и видят в Мудрике большой потенциал. «Ливерпуль» готов предложить «Челси» за украинца 35 миллионов евро + бонусы, с учетом которых общая трансферная стоимость может дойти до 50 миллионов.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах шесть матчей и отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
29 сентября сине-желтые сыграют против команды Венесуэлы, время начала – 18:00
Львовская команда третий раз подряд сыграла 0:0 и не пропустила в пятом матче подряд