Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонскую команду уже в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, к вингеру начал проявлять активный интерес «Ливерпуль». Боссы «красных» считают, что украинец сможет себя по-новому проявить под руководством Арне Слота и видят в Мудрике большой потенциал. «Ливерпуль» готов предложить «Челси» за украинца 35 миллионов евро + бонусы, с учетом которых общая трансферная стоимость может дойти до 50 миллионов.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах шесть матчей и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».