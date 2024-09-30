ФИФА запретила Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна
На экс-легенду Барселоны наложены санкции из-за непристойного поведения
43-летний бывший игрок сборной Камеруна и президент Федерации футбола страны Самуэль Это'О попал под санкции FIFA из-за того, что оказывал давление на арбитров во время матча молодежного чемпионата мира среди женщин до 20 лет между сборными Бразилии и Камеруна. На официальном сайте организации сообщают, что поведение экс-форварда «Барселоны» было недопустимым.
Решение запретить Это'О посещать матчи всех сборных Камеруна было принято из-за нарушения статей 13 (Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 14 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса FIFA.
Также в FIFA заявили, что санкция вступает в силу немедленно, и уже следующий матч Камеруна против Кении президент Федерации футбола посетить не сможет.
Самуэль Это'О лучшие годы своей карьеры провел в каталонской «Барселоне», где сыграл 144 матча и забил 107 голов.
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