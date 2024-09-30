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30 сентября 2024, 22:33 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:21
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ФИФА запретила Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна

На экс-легенду Барселоны наложены санкции из-за непристойного поведения

30 сентября 2024, 22:33 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:21
1000
1
ФИФА запретила Самуэлю Это'О посещать матчи сборной Камеруна
Barcelona. Самуэль Это'О

43-летний бывший игрок сборной Камеруна и президент Федерации футбола страны Самуэль Это'О попал под санкции FIFA из-за того, что оказывал давление на арбитров во время матча молодежного чемпионата мира среди женщин до 20 лет между сборными Бразилии и Камеруна. На официальном сайте организации сообщают, что поведение экс-форварда «Барселоны» было недопустимым.

Решение запретить Это'О посещать матчи всех сборных Камеруна было принято из-за нарушения статей 13 (Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 14 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса FIFA.

Также в FIFA заявили, что санкция вступает в силу немедленно, и уже следующий матч Камеруна против Кении президент Федерации футбола посетить не сможет.

Самуэль Это'О лучшие годы своей карьеры провел в каталонской «Барселоне», где сыграл 144 матча и забил 107 голов.

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Олександр Сільченко Источник: ФИФА
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MrStepanovM .
дурість корумпованих бюрократів
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