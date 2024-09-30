Неожиданная развязка. Кальяри победил Парму

Вечером 30 сентября состоялся матч 6-го тура Серии А между «Пармой» и «Кальяри».

Игра прошла на «Стадио Эннио Тардини».

За хозяев голы забили: Деннис Манн и Эрнани с пенальти. За гостей отличились: Надир Дзортеа, Резван Марин и Роберто Пикколи, принесший «Кальяри» победу на 87-й минуте, сразу после гола соперников.

На 6-й минуте быстрый гол «Кальяри» отменили из-за офсайда.

После этого матча «Парма» занимает 15-ю позицию в Серии А, а «Кальяри» – 17-ю.

Серия А. 6-й тур. 30 сентября

Парма – Кальяри – 2:3

Голы: Ман, 62, Эрнани (пен), 87 – Дзортеа, 34, Марин, 75, Пикколи, 87