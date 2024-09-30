Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданная развязка. Кальяри победил Парму
Чемпионат Италии
Парма
30.09.2024 21:45 – FT 2 : 3
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 сентября 2024, 23:42 | Обновлено 01 октября 2024, 00:02
66
0

Неожиданная развязка. Кальяри победил Парму

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу Кальяри

30 сентября 2024, 23:42 | Обновлено 01 октября 2024, 00:02
66
0
Неожиданная развязка. Кальяри победил Парму
Getty Images/Global Images Ukraine. Парма - Кальяри

Вечером 30 сентября состоялся матч 6-го тура Серии А между «Пармой» и «Кальяри».

Игра прошла на «Стадио Эннио Тардини».

За хозяев голы забили: Деннис Манн и Эрнани с пенальти. За гостей отличились: Надир Дзортеа, Резван Марин и Роберто Пикколи, принесший «Кальяри» победу на 87-й минуте, сразу после гола соперников.

На 6-й минуте быстрый гол «Кальяри» отменили из-за офсайда.

После этого матча «Парма» занимает 15-ю позицию в Серии А, а «Кальяри» – 17-ю.

Серия А. 6-й тур. 30 сентября

Парма – Кальяри – 2:3

Голы: Ман, 62, Эрнани (пен), 87 – Дзортеа, 34, Марин, 75, Пикколи, 87

По теме:
Стали известны ориентировочные сроки возвращения Малиновского
«Ничего не может». В Италии оценили игру Довбика в победном матче Ромы
В Серии А установлено историческое достижение по лидерам в таблице
Парма Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Футбол | 30 сентября 2024, 03:03 0
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом

Мадридское дерби в Ла Лиге прерывалось

Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Футбол | 30 сентября 2024, 00:19 1
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин

Андреем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Призрачные шансы. Букмекеры назвали коэффициент на выход Украины в финал ЧМ
Футзал | 30.09.2024, 18:34
Призрачные шансы. Букмекеры назвали коэффициент на выход Украины в финал ЧМ
Призрачные шансы. Букмекеры назвали коэффициент на выход Украины в финал ЧМ
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
Футбол | 30.09.2024, 01:10
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав
Футбол | 30.09.2024, 21:40
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 32
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
ВИДЕО. Почему отменили эффектный гол Ярмоленко пяткой?
29.09.2024, 19:01
Футбол
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
Матч между Атлетико и Реалом приостановлен во втором тайме. Что случилось?
29.09.2024, 23:32 1
Футбол
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 6
Футбол
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
29.09.2024, 20:50 5
Футзал
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
29.09.2024, 07:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем