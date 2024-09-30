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  4. Экс-вундеркинд МЮ времен Фергюсона перешел в клуб греческой Суперлиги
Греция
30 сентября 2024, 21:51 |
1490
2

Экс-вундеркинд МЮ времен Фергюсона перешел в клуб греческой Суперлиги

Федерико Македа заключил контракт с «Астерасом»

30 сентября 2024, 21:51 |
1490
2
Экс-вундеркинд МЮ времен Фергюсона перешел в клуб греческой Суперлиги
asterastripolis.gr

Клуб греческой Суперлиги «Астерас» официально отрапортовал о подписании 33-летнего центрфорварда Федерико Македы.

Итальянский футболист перебрался в Грецию на правах свободного агента.

О сроках трудового соглашения Македы не сообщается.

В начале минувшего десятилетия Федерико Македа считался одним из ключевых вундеркиндов «Манчестер Юнайтед». Тогдашний наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон даже позволил итальянцу дебютировать в АПЛ в возрасте 17 лет 7 месяцев и 14 дней.

Всего за МЮ Македа провел 36 официальных матчей, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами. Затем выступал за команды из Англии, Германии, Италии, Турции и Кипра. В Греции играл за «Панатинаикос», с которым в 2022 году становился обладателем национального Кубка.

Сезон-2023/24 Македа провел в Турции за «Анкарагюджю», а затем получил статус свободного агента.

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Федерико Македа Астерас Манчестер Юнайтед трансферы Алекс Фергюсон
Алексей Сливченко Источник: ФК Астерас
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Saar
Екс-вундеркінд!??? Щось я його не пам'ятаю в збірній Італії! "Вундеркінд"...
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