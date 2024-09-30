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Испания
30 сентября 2024, 13:02 |
3798
6

Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа

Бельгийский вратарь выбыл как минимум до окончания перерыва на матчи сборных

30 сентября 2024, 13:02 |
3798
6
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа травмирован, сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, точные сроки восстановления 32-летнего футболиста будут известны позже, но в королевском клубе не ожидают его возвращения как минимум до завершения октябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

Если прогноз «сливочных» окажется верным, то Куртуа пропустит 2 игры: против «Лилля» в Лиге чемпионов (02.10) и против «Вильярреала» в Ла Лиге (05.10). Скорее всего, в этих поединках ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел все 10 возможных матчей на клубном уровне, пропустив 7 голов. В 4 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Sudyadred
Я давно говорил, что это чмо колдует на Куртуа (палец в жопе держит). Плюс в коментах всякая срань радуется травмам Тибо....
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+1
anacreon
Ну от. А диванні нитики нили місяцями, що не буде грати. Он жовтень і пішла перша травма в Куртуа. І знову не на полі зіткнення, а  просто так. Далі буде.
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+1
pol-55
Для того він і є в Реалі,а Куртуа все частіше буде *сипатись*.
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+1
VovanSidorovi4
Наконец-то выиграл конкуренцию у носатого))))
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-2
Владислав Рейский
Шанс на шо, на пару матчей? Разве шо если будет отжигать шоб купил кто
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-4
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