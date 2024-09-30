Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа травмирован, сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, точные сроки восстановления 32-летнего футболиста будут известны позже, но в королевском клубе не ожидают его возвращения как минимум до завершения октябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

Если прогноз «сливочных» окажется верным, то Куртуа пропустит 2 игры: против «Лилля» в Лиге чемпионов (02.10) и против «Вильярреала» в Ла Лиге (05.10). Скорее всего, в этих поединках ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел все 10 возможных матчей на клубном уровне, пропустив 7 голов. В 4 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».