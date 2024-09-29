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29 сентября 2024, 15:48 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:49
1748
0

ВИДЕО. Украинский форвард не сумел реализовать пенальти в Британии

Николай Кухаревич из Хиберниана упустил шанс сравнять счет в игре с Рейнджерс

29 сентября 2024, 15:48 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:49
1748
0
ВИДЕО. Украинский форвард не сумел реализовать пенальти в Британии
Twitter

29 сентября проходит матч 6-го тура чемпионата Шотландии между командами Рейнджерс и Хиберниан.

Поединок проходит на стадионе Айброкс в Глазго. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте хозяев вперед вывел Том Лоуренс.

Украинский форвард гостей Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе. На 45+3-й украинец упустил отличный шанс сравнять счет.

Кухаревич не сумел реализовать пенальти. Голкипер Рейнджерс Джек Батленд угадал направление удара Николая и зафиксировал мяч.

На 68-й Кухаревич был заменен на Дуайта Гэйла. На счету Кухаревича уже 7 матчей в текущей кампании во всех турнирах за Хиберниан и два гола.

ВИДЕО. Украинский форвард не сумел реализовать пенальти в Британии

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видео Николай Кухаревич Глазго Рейнджерс Хиберниан (Шотландия) пенальти Джек Батленд чемпионат Шотландии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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