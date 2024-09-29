ВИДЕО. Украинский форвард не сумел реализовать пенальти в Британии
Николай Кухаревич из Хиберниана упустил шанс сравнять счет в игре с Рейнджерс
29 сентября проходит матч 6-го тура чемпионата Шотландии между командами Рейнджерс и Хиберниан.
Поединок проходит на стадионе Айброкс в Глазго. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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На 34-й минуте хозяев вперед вывел Том Лоуренс.
Украинский форвард гостей Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе. На 45+3-й украинец упустил отличный шанс сравнять счет.
Кухаревич не сумел реализовать пенальти. Голкипер Рейнджерс Джек Батленд угадал направление удара Николая и зафиксировал мяч.
На 68-й Кухаревич был заменен на Дуайта Гэйла. На счету Кухаревича уже 7 матчей в текущей кампании во всех турнирах за Хиберниан и два гола.
ВИДЕО. Украинский форвард не сумел реализовать пенальти в Британии
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