Украинский нападающий забил первый гол в европейском чемпионате

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Шотландии между клубами «Хиберниан» и «Сент-Джонстон».

В стартовом составе хозяев вышел украинец Николай Кухаревич, который сумел открыть счет в матче на 45-й минуте. «Хиберниан» победил в поединке 2:0, а Кухаревич провел на поле 83 минуты.

Для Кухаревича этот гол стал дебютным в чемпионате Шотландии. Ранее украинец забивал «Селтику» в кубке Лиги.

Чемпионат Шотландии. 5-й тур, 14 сентября.

Хиберниан – Сент-Джонстон – 2:0

Голы: Кухаревич, 45, Бойл, 72.

Brave from Kuharevich, as he latches on to Ekpiteta's header and bundles the ball over the line, LET'S GO!



🥬 1-0 🔵 | 45+1’ | #WHPREM https://t.co/FdtemydG1c