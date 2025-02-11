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Англия
11 февраля 2025, 07:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 07:44
348
0

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Зинченко покинет Арсенал свободным агентом

Киран Терни летом станет игроком «Селтика»

11 февраля 2025, 07:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 07:44
348
0
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Зинченко покинет Арсенал свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский «Селтик» официально объявил о подписании контракта с защитником лондонского «Арсенала» Кираном Тирни. Об этом пишет пресс-служба клуба.

По официальной информации, шотландцы заключили предварительное соглашение с 27-летним игроком, который присоединится к команде в июле 2025 года на правах свободного агента.

30 июня истекает срок действия контракта шотландского футболиста с «Арсеналом». Киран Тирни перешел в «Арсенал» из «Селтика» летом 2019 года за 27 миллионов евро.

В этом сезоне Тирни 5 раз выходил на поле в составе «канониров», результативными действиями не отличался. Киран является конкурентом украинского защитника лондонцев Александра Зинченко, но оба очень редко появляются на поле в этом сезоне.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Селтик
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