У Александра есть варианты. Зинченко все еще может покинуть Арсенал зимой

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще может сменить клубную прописку, сообщает Now Arsenal.

Заинтересованность в подписании 28-летнего игрока проявили стамбульские «Галатасарай» и «Фенербахче». Трансферное окно в Турции закрывается во вторник, 11 февраля. Поэтому не исключено, что кто-то из стамбульских клубов попытается подписать украинца, который получает мало игровой практики в «Арсенале».

В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «канониров» 13 матчей. В целом Александр провел на поле 408 минут, результативными действиями не отметился. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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