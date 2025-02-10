У Александра есть варианты. Зинченко все еще может покинуть Арсенал зимой
На украинца есть два претендента
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще может сменить клубную прописку, сообщает Now Arsenal.
Заинтересованность в подписании 28-летнего игрока проявили стамбульские «Галатасарай» и «Фенербахче». Трансферное окно в Турции закрывается во вторник, 11 февраля. Поэтому не исключено, что кто-то из стамбульских клубов попытается подписать украинца, который получает мало игровой практики в «Арсенале».
В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «канониров» 13 матчей. В целом Александр провел на поле 408 минут, результативными действиями не отметился. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее культовый игрок «Динамо» объяснил, почему сдал Зинченко.
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