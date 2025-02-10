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  4. У Александра есть варианты. Зинченко все еще может покинуть Арсенал зимой
Англия
10 февраля 2025, 18:54 |
1467
1

У Александра есть варианты. Зинченко все еще может покинуть Арсенал зимой

На украинца есть два претендента

10 февраля 2025, 18:54 |
1467
1
У Александра есть варианты. Зинченко все еще может покинуть Арсенал зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще может сменить клубную прописку, сообщает Now Arsenal.

Заинтересованность в подписании 28-летнего игрока проявили стамбульские «Галатасарай» и «Фенербахче». Трансферное окно в Турции закрывается во вторник, 11 февраля. Поэтому не исключено, что кто-то из стамбульских клубов попытается подписать украинца, который получает мало игровой практики в «Арсенале».

В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «канониров» 13 матчей. В целом Александр провел на поле 408 минут, результативными действиями не отметился. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее культовый игрок «Динамо» объяснил, почему сдал Зинченко.

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Источник: Колос заинтересован в трансфере футболиста Миная
Александр Зинченко Арсенал Лондон Фенербахче Галатасарай трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Mark4854590
От якби Трабзонспор у списку претендентів був, то треба було б погоджуватись на перехід
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