18 августа проходит матч 1/8 финала Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Хиберниан.

Поединок проходит на стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Украинский форвард гостей Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе. На 34-й минуте украинец отличился эффектным голом головой в падении после навеса со штрафного.

Кухаревич сократил отставание своей команды. Селтик за первый тайм забил дважды. Дубль оформил Дайзен Маэда.

ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику

What a finish 😱@HibernianFC's Mykola Kukharevych pulls one back with a brilliant header 🥬#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/HdrAmv6RkO