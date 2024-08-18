ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику
Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче 1/8 финала Кубка лиги
18 августа проходит матч 1/8 финала Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Хиберниан.
Поединок проходит на стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Украинский форвард гостей Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе. На 34-й минуте украинец отличился эффектным голом головой в падении после навеса со штрафного.
Кухаревич сократил отставание своей команды. Селтик за первый тайм забил дважды. Дубль оформил Дайзен Маэда.
ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику
What a finish 😱@HibernianFC's Mykola Kukharevych pulls one back with a brilliant header 🥬#PremierSportsCup | @spfl pic.twitter.com/HdrAmv6RkO— Premier Sports (@PremSportsTV) August 18, 2024
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