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18 августа 2024, 17:55 | Обновлено 18 августа 2024, 18:03
2330
2

ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику

Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче 1/8 финала Кубка лиги

18 августа 2024, 17:55 | Обновлено 18 августа 2024, 18:03
2330
2
ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа проходит матч 1/8 финала Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Хиберниан.

Поединок проходит на стадионе Селтик Парк в Глазго. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Украинский форвард гостей Николай Кухаревич вышел на поле в стартовом составе. На 34-й минуте украинец отличился эффектным голом головой в падении после навеса со штрафного.

Кухаревич сократил отставание своей команды. Селтик за первый тайм забил дважды. Дубль оформил Дайзен Маэда.

ВИДЕО. Головой в падении. Украинский форвард забил эффектный гол Селтику

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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fervv
Клас! Наші, як правило, грати на другому поверсі взагалі не вміють.
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+1
Falko
У них уже півфінал? ^^
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0
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