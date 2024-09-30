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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 22:43 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:16
135
0

Стало известно, когда вернется в игру опорный хавбек Полесья

Руслан Бабенко сможет играть после паузы на матчи сборных

30 сентября 2024, 22:43 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:16
135
0
Стало известно, когда вернется в игру опорный хавбек Полесья
Instagram. Руслан Бабенко

Основной опорник Полесья Руслан Бабенко пропустил матч 8-го тура из-за повреждения задней поверхности бедра.

Медики прогнозируют, что Руслану понадобится еще примерно 7–10 дней до полного восстановления, сообщает ТаТоТаке.

Это значит, что его шансы вернуться на поле уже к воскресному матчу против Ворсклы очень невелики.

Скорее всего, Имад Ашур сможет полноценно рассчитывать на своего капитана в домашнем матче 10 тура против Левого Берега, который состоится после паузы на матчи сборных.

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Руслан Бабенко Полесье Житомир травма травма бедра ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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