Стало известно, когда вернется в игру опорный хавбек Полесья

Основной опорник Полесья Руслан Бабенко пропустил матч 8-го тура из-за повреждения задней поверхности бедра.

Медики прогнозируют, что Руслану понадобится еще примерно 7–10 дней до полного восстановления, сообщает ТаТоТаке.

Это значит, что его шансы вернуться на поле уже к воскресному матчу против Ворсклы очень невелики.

Скорее всего, Имад Ашур сможет полноценно рассчитывать на своего капитана в домашнем матче 10 тура против Левого Берега, который состоится после паузы на матчи сборных.