Стало известно, когда вернется в игру опорный хавбек Полесья
Руслан Бабенко сможет играть после паузы на матчи сборных
Основной опорник Полесья Руслан Бабенко пропустил матч 8-го тура из-за повреждения задней поверхности бедра.
Медики прогнозируют, что Руслану понадобится еще примерно 7–10 дней до полного восстановления, сообщает ТаТоТаке.
Это значит, что его шансы вернуться на поле уже к воскресному матчу против Ворсклы очень невелики.
Скорее всего, Имад Ашур сможет полноценно рассчитывать на своего капитана в домашнем матче 10 тура против Левого Берега, который состоится после паузы на матчи сборных.
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