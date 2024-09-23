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  4. Руслан БАБЕНКО: «Полесье движется в правильном направлении»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 15:59 |
187
0

Руслан БАБЕНКО: «Полесье движется в правильном направлении»

Хавбек «Полесья» – о матче с «ЛНЗ»

23 сентября 2024, 15:59 |
187
0
Руслан БАБЕНКО: «Полесье движется в правильном направлении»
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Полузащитник «Полесья» Руслан Бабенко поделился впечатлениями от матча седьмого тура УПЛ против «ЛНЗ» (ничья 1:1):

«Я считаю, что ничью можно считать для нас положительным результатом. Мы показали очень боевой, как говорит тренер: продуктивный футбол. Мы показали много характера во втором тайме, да и в первом тайме, считаю, мы играли неплохо, просто пропустили такой нелепый гол и потом надо было отыгрываться.

Показали характер. По второму тайму могу сказать, что движемся в правильном направлении.

Слушайте, всю неделю мы проговаривали, что даже после пропущенного гола надо продолжать играть по плану. У нас есть своя игра, несмотря на игру соперника, считаю, что мы улучшили наше направление после пропущенного гола.

Похоже ли это на матч против «Вереса»? Ни в коем случае, ведь не было в первых пятнадцать минут холодного душа такого, как был в прошлом матче. Повторюсь: мы движемся в правильном направлении, было приятно, что нас так поддерживали во втором тайме – это главное, значит, мы этого заслуживаем».

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Руслан Бабенко Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Полесье
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