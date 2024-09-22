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Премьер-лига
Полесье
22.09.2024 18:00 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 20:06 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:07
1872
23

Фавориты не справились. Полесье едва спаслось от поражения ЛНЗ

Команда Карраско провела почти совершенный гостевой матч

22 сентября 2024, 20:06 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:07
1872
23
Фавориты не справились. Полесье едва спаслось от поражения ЛНЗ
ФК Полесье

Последним матчем в воскресной программе седьмого тура украинской Премьер-лиги было весьма интересное противостояние в Житомире, где на местном стадионе «Центральный» «Полесье» принимало черкасский ЛНЗ. Коллектив Имада Ашура с начала сезона тянул за собой серию без поражений, однако на этот раз к нему пожаловал очередной соперник с неординарным подходом к делу.

Дело в том, что во главе «сиреневых» работает испанец Андрес Карраско, поэтому и подходы у него отличаются от классической украинской тренерской школы. Однако это не всегда дает результат, особенно при той системе с широким привлечением легионеров в собственный состав, которую решили использовать в Черкассах. Как следствие, ЛНЗ уже успел недосчитаться восьми зачетных баллов, но по игре явно закономерно занимал после себя лидеров турнирной таблицы.

Ашур уже успел нам доказать, что умеет подбирать тактику в соответствии с соперником напротив. Но не в этот раз. Карраско выиграл первый тайм у своего визави по тренерскому мостику за счет разорванного темпа встречи и быстрых выходов в атаку. Фланги «Полесья» неоднократно сгорали во время выпадов оппонентов и своевременно хозяева поля это не прекратили.

На 34 минуте Яшари забрал отскок от подачи Авагимяна с левого фланга, после чего обострил на Топалова, а тот с близкого расстояния пробил в левый угол. Это заставило «волков» еще больше раскрываться в защите, но ЛНЗ мастерски сбил темп до перерыва, после чего готовился к тому, что во втором тайме с мячом придется видеться значительно меньше.

«Полесье» в итоге атаковало чуть ли не все время второй половины встречи сплошным темпом, но вскрыть чужую защиту не удавалось очень долго. Все моменты команды Ашура перечислять нет смысла - их было много настолько, что хватило бы и на разгромную победу с волевым привкусом. Но не с таким удивительным Кучеренко в воротах ЛНЗ!

Молодой голкипер вытягивал все, до чего мог дотянуться, но на последних минутах его обессиленные партнеры уже откровенно теряли фланговых игроков «Полесья», поэтому на 88 минуте хозяева в очередной раз растянули широкую атаку, и Мустафаев сбросил на пустые ворота во вратарскую навес с правого края на дальнюю штангу, а Гуцуляк сравнял счет. Мог Алексей и победу команде принести, как и свежий Леднев, своими ударами, но Кучеренко все тянул.

В следующие выходные житомирское «Полесье» будет играть в гостях во Львове против «Карпат», тогда как черкасский ЛНЗ дома встретится с одесским «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Полесье» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

Предупреждения: Крушинский, 21 – Путря, 29

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе – Крушинский (Мельниченко, 60), Бабенко, Таллес Коста – Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Муравский, Салиху, Путря – Ноникашвили, Яшари, Бойко – Авагимян, Момо, Топалов.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 8 (3) – 8 (4)
Угловые: 9 – 1
Оффсайды: 3 – 0.

ПОЛЕСЬЕ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 23
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Эх, ЛНЗ
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+4
R1d3r
Выездная ничья против одного из текущих лидеров чемпионата. Неплохо!
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+3
Tower Bridge
Так же спаслись Верес и Ноттингем Форест.)
  Это - футбол.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Полесье дно по соотношению цены/качества!
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
Нічия на користь Динамо!
Хоча я до матча вважав, що Полісся здобуде перемогу 2:1. Добре, що помилився.
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
Pavel_i_CO
Граний результат, який залишив Динамо Київ на першому місці. Тепер чекаємо середи та матчу з Лаціо 
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-2
Показать Скрыть 6 ответов
Tower Bridge
Динамо заразило всех ничьими себе на корысть
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-4
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