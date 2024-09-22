Фавориты не справились. Полесье едва спаслось от поражения ЛНЗ

Последним матчем в воскресной программе седьмого тура украинской Премьер-лиги было весьма интересное противостояние в Житомире, где на местном стадионе «Центральный» «Полесье» принимало черкасский ЛНЗ. Коллектив Имада Ашура с начала сезона тянул за собой серию без поражений, однако на этот раз к нему пожаловал очередной соперник с неординарным подходом к делу.

Дело в том, что во главе «сиреневых» работает испанец Андрес Карраско, поэтому и подходы у него отличаются от классической украинской тренерской школы. Однако это не всегда дает результат, особенно при той системе с широким привлечением легионеров в собственный состав, которую решили использовать в Черкассах. Как следствие, ЛНЗ уже успел недосчитаться восьми зачетных баллов, но по игре явно закономерно занимал после себя лидеров турнирной таблицы.

Ашур уже успел нам доказать, что умеет подбирать тактику в соответствии с соперником напротив. Но не в этот раз. Карраско выиграл первый тайм у своего визави по тренерскому мостику за счет разорванного темпа встречи и быстрых выходов в атаку. Фланги «Полесья» неоднократно сгорали во время выпадов оппонентов и своевременно хозяева поля это не прекратили.

На 34 минуте Яшари забрал отскок от подачи Авагимяна с левого фланга, после чего обострил на Топалова, а тот с близкого расстояния пробил в левый угол. Это заставило «волков» еще больше раскрываться в защите, но ЛНЗ мастерски сбил темп до перерыва, после чего готовился к тому, что во втором тайме с мячом придется видеться значительно меньше.

«Полесье» в итоге атаковало чуть ли не все время второй половины встречи сплошным темпом, но вскрыть чужую защиту не удавалось очень долго. Все моменты команды Ашура перечислять нет смысла - их было много настолько, что хватило бы и на разгромную победу с волевым привкусом. Но не с таким удивительным Кучеренко в воротах ЛНЗ!

Молодой голкипер вытягивал все, до чего мог дотянуться, но на последних минутах его обессиленные партнеры уже откровенно теряли фланговых игроков «Полесья», поэтому на 88 минуте хозяева в очередной раз растянули широкую атаку, и Мустафаев сбросил на пустые ворота во вратарскую навес с правого края на дальнюю штангу, а Гуцуляк сравнял счет. Мог Алексей и победу команде принести, как и свежий Леднев, своими ударами, но Кучеренко все тянул.

В следующие выходные житомирское «Полесье» будет играть в гостях во Львове против «Карпат», тогда как черкасский ЛНЗ дома встретится с одесским «Черноморцем».



Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Полесье» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

Предупреждения: Крушинский, 21 – Путря, 29

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе – Крушинский (Мельниченко, 60), Бабенко, Таллес Коста – Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

ЛНЗ: Кучеренко – Г. Пасич, Муравский, Салиху, Путря – Ноникашвили, Яшари, Бойко – Авагимян, Момо, Топалов.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 8 (3) – 8 (4)

Угловые: 9 – 1

Оффсайды: 3 – 0.

ПОЛЕСЬЕ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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