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Премьер-лига
Полесье
22.09.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 01:41 | Обновлено 22 сентября 2024, 01:51
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Полесье – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Реванш за поражение весной или возвращение к изначальным установкам?

22 сентября 2024, 01:41 | Обновлено 22 сентября 2024, 01:51
40
0
Полесье – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье


Амбициозный проект житомирского «Полесья» продолжает свое шествие без поражений в текущем сезоне. Команда Имада Ашура оступилась лишь однажды, когда не сумела переиграть «Ингулец» на своем поле в третьем туре (1:1), тогда как остальные встречи «волки» завершали исключительно победами. А еще они входят в достаточно узкий круг команд из наименьшим количеством пропущенных мячей – три, столько же на счету у «Динамо» и «Руха».

Именно эти двое конкурентов «Полесья» накануне сыграли между собой вничью (0:0), что для команды Ашура определенно является хорошей новостью. Ведь можно и столичный коллектив догнать по очкам в турнирной таблице, и от львовян, которые отстают уже на два балла, лишний раз оторваться на все пять. Заодно и «Александрию» вновь настигнуть и опередить за счет лучшей разницы голов.

В ближайшее время «волков» ожидает очень интересный календарь с играми против «братьев» по зеленому цвету в лице «Карпат» и «Ворсклы», против которых играть придется на выезде, и «Левого Берега», который сам наведается в Житомир, но уже после очередной международной паузы. Не будем лишний раз акцентировать внимание на том, что календарь у «Полесья» мог бы быть и более интересным за счет участия в еврокубках, так как футболистам Ашура хотя бы с этой нагрузкой разобраться. В прошлом «кровавом» дерби против «Вереса» рассечения получили Смоляков и Чоботенко, и теперь центральному защитнику, скорее всего, стоило бы дать отдохнуть. Иных кадровых проблем, кроме Бени Макуана, который все еще не может набрать форму после тяжелой травмы, у «Полесья» нет. Да и есть ли необходимость в легионере с Назаренко в такой форме (6 голов + 3 голевые)?

ЛНЗ


Предстоящим соперником «Полесья» станет коллектив, после поражения от которого во второй части прошлого сезона (0:1) еврокубковые амбиции «волков» могли оказаться под большой угрозой. И это мы еще говорим про ту команду во главе с Олегом Дулубом, который, как считалось, играл в «скучный» футбол на результат. Сейчас же заправляет всем испанец Андрес Карраско, поэтому и ожидания от выступлений «фиолетовых» каждый раз не обходятся без предвкушений.

Но так было до первой международной паузы в этом сезоне, на которую ЛНЗ уходил с поражение от киевского «Динамо» (0:1), в котором вроде бы ничего зазорного и неожиданного нет, но тогда мы увидели первый пример того, что команда из Черкасс может отказываться от собственных принципов игры. Как итог – поражение в контексте одной встречи, а если смотреть уже более глобально, то и на матч против «Колоса» (1:1) в начале недели этот фактор имел свое влияние.

ЛНЗ больше не выглядит таким окрыленным, каким казался, например, в игре против «Руха» (1:3), когда нанес соперникам единственное до сегодняшнего дня поражение в новом сезоне. Но при этом «фиолетовые» даже какие-то трансферы вроде подписания Шота Ноникашвили и Осамы Халайлы успели провернуть, а результаты пошли на спад. Не обыграть «Колос» – это проблема, а вот как одолеть «Полесье», которое и без того идет выше того же самого «Руха», – это уже дилемма для Карраско. Подстраиваться у ЛНЗ не выходит, но и отдавать контроль над игрой команда Ашура не намерена. А очки нужны всем.

История встреч


Футбольные пути «Полесья» и ЛНЗ ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Житомира – 3 успешных матча, а одна игра завершилась победой клуба из Черкасс. Разница голов – 6:4. Крупнейшая и единственная победа ЛНЗ пришлась на прошлую встречу в марте этого года – 1:0, когда гол Дениса Олейника принес победу «фиолетовым» на поле соперников. «Полесье» все три игры в 2023 году выиграло с одинаковым счетом – 2:1.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который имеет на своем счету 27 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Тарас Чопилко и Александр Дашко, а резервным арбитром отработает Андрей Зайцев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Матяшем, которому будет помогать Юрий Суряк. У Панчишина нет опыта проведения матча с участием «Полесья», тогда как с ЛНЗ он пересекался два раза – ничья и поражение.

Ориентировочные составы


«Полесье»: Волынец – Смоляков, Матич, Виалле, Михайличенко – Таллес Коста, Бабенко, Крушинский – Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

ЛНЗ: Кучеренко – Дайко, Салиху, Муравский – Пасич, Яшари, Ноникашвили, Бар, Путря – Момо, Молло.

Прогноз Sport.ua
Полесье
22 сентября 2024 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Победа Полесья 1.95 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 5 1 0 11 - 3 16
2 Александрия 6 5 1 0 12 - 5 16
3 Полесье 5 4 1 0 12 - 3 13
4 Рух Львов 6 3 2 1 13 - 3 11
5 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 7 - 6 10
6 Кривбасс 5 3 1 1 5 - 4 10
7 Шахтер Донецк 5 3 0 2 14 - 7 9
8 Заря 6 3 0 3 6 - 8 9
9 Карпаты Львов 7 2 2 3 9 - 11 8
10 Ворскла 6 2 2 2 7 - 9 8
11 Левый берег 7 2 0 5 4 - 9 6
12 Черноморец 7 2 0 5 3 - 8 6
13 Верес 6 1 1 4 4 - 9 4
14 Колос К 6 0 3 3 4 - 7 3
15 Ингулец 6 0 3 3 3 - 10 3
16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2
Полная таблица

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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