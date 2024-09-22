В воскресенье, 22 сентября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Полесье



Амбициозный проект житомирского «Полесья» продолжает свое шествие без поражений в текущем сезоне. Команда Имада Ашура оступилась лишь однажды, когда не сумела переиграть «Ингулец» на своем поле в третьем туре (1:1), тогда как остальные встречи «волки» завершали исключительно победами. А еще они входят в достаточно узкий круг команд из наименьшим количеством пропущенных мячей – три, столько же на счету у «Динамо» и «Руха».

Именно эти двое конкурентов «Полесья» накануне сыграли между собой вничью (0:0), что для команды Ашура определенно является хорошей новостью. Ведь можно и столичный коллектив догнать по очкам в турнирной таблице, и от львовян, которые отстают уже на два балла, лишний раз оторваться на все пять. Заодно и «Александрию» вновь настигнуть и опередить за счет лучшей разницы голов.

В ближайшее время «волков» ожидает очень интересный календарь с играми против «братьев» по зеленому цвету в лице «Карпат» и «Ворсклы», против которых играть придется на выезде, и «Левого Берега», который сам наведается в Житомир, но уже после очередной международной паузы. Не будем лишний раз акцентировать внимание на том, что календарь у «Полесья» мог бы быть и более интересным за счет участия в еврокубках, так как футболистам Ашура хотя бы с этой нагрузкой разобраться. В прошлом «кровавом» дерби против «Вереса» рассечения получили Смоляков и Чоботенко, и теперь центральному защитнику, скорее всего, стоило бы дать отдохнуть. Иных кадровых проблем, кроме Бени Макуана, который все еще не может набрать форму после тяжелой травмы, у «Полесья» нет. Да и есть ли необходимость в легионере с Назаренко в такой форме (6 голов + 3 голевые)?

ЛНЗ



Предстоящим соперником «Полесья» станет коллектив, после поражения от которого во второй части прошлого сезона (0:1) еврокубковые амбиции «волков» могли оказаться под большой угрозой. И это мы еще говорим про ту команду во главе с Олегом Дулубом, который, как считалось, играл в «скучный» футбол на результат. Сейчас же заправляет всем испанец Андрес Карраско, поэтому и ожидания от выступлений «фиолетовых» каждый раз не обходятся без предвкушений.

Но так было до первой международной паузы в этом сезоне, на которую ЛНЗ уходил с поражение от киевского «Динамо» (0:1), в котором вроде бы ничего зазорного и неожиданного нет, но тогда мы увидели первый пример того, что команда из Черкасс может отказываться от собственных принципов игры. Как итог – поражение в контексте одной встречи, а если смотреть уже более глобально, то и на матч против «Колоса» (1:1) в начале недели этот фактор имел свое влияние.

ЛНЗ больше не выглядит таким окрыленным, каким казался, например, в игре против «Руха» (1:3), когда нанес соперникам единственное до сегодняшнего дня поражение в новом сезоне. Но при этом «фиолетовые» даже какие-то трансферы вроде подписания Шота Ноникашвили и Осамы Халайлы успели провернуть, а результаты пошли на спад. Не обыграть «Колос» – это проблема, а вот как одолеть «Полесье», которое и без того идет выше того же самого «Руха», – это уже дилемма для Карраско. Подстраиваться у ЛНЗ не выходит, но и отдавать контроль над игрой команда Ашура не намерена. А очки нужны всем.

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и ЛНЗ ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги и Первой лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Житомира – 3 успешных матча, а одна игра завершилась победой клуба из Черкасс. Разница голов – 6:4. Крупнейшая и единственная победа ЛНЗ пришлась на прошлую встречу в марте этого года – 1:0, когда гол Дениса Олейника принес победу «фиолетовым» на поле соперников. «Полесье» все три игры в 2023 году выиграло с одинаковым счетом – 2:1.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который имеет на своем счету 27 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Тарас Чопилко и Александр Дашко, а резервным арбитром отработает Андрей Зайцев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Матяшем, которому будет помогать Юрий Суряк. У Панчишина нет опыта проведения матча с участием «Полесья», тогда как с ЛНЗ он пересекался два раза – ничья и поражение.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Волынец – Смоляков, Матич, Виалле, Михайличенко – Таллес Коста, Бабенко, Крушинский – Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

ЛНЗ: Кучеренко – Дайко, Салиху, Муравский – Пасич, Яшари, Ноникашвили, Бар, Путря – Момо, Молло.

Прогноз Sport.ua Полесье ЛНЗ Черкассы Победа Полесья 1.95 Сделать ставку