В воскресенье, 22-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура идет без поражений, но уже успела потерять очки на ровном месте в игре против «Ингульца» (1:1). И поскольку конкуренты «Полесья» в лице «Динамо» свой матч на выходных не выиграли, а «Александрия» победила, то «волки» имеют возможность улучшить свои позиции. Но для этого надо дома обыграть ЛНЗ, который начал довольно неплохо, но последние две игры совсем растерялся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.