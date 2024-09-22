Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
22.09.2024 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 00:53 |
31
0

Полесье – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 00:53 |
31
0
Полесье – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В воскресенье, 22-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Команда Имада Ашура идет без поражений, но уже успела потерять очки на ровном месте в игре против «Ингульца» (1:1). И поскольку конкуренты «Полесья» в лице «Динамо» свой матч на выходных не выиграли, а «Александрия» победила, то «волки» имеют возможность улучшить свои позиции. Но для этого надо дома обыграть ЛНЗ, который начал довольно неплохо, но последние две игры совсем растерялся.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
22 сентября 2024 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Победа Полесья 1.95 Сделать ставку
По теме:
Верес – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Черноморец провел юбилейный матч в УПЛ. Больше сыграли только три клуба
Ярмоленко провел 250-й матч в чемпионатах Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Бокс | 21 сентября 2024, 20:23 3
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа

Вечером 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» состоится большое шоу бокса

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
Футбол | 21 сентября 2024, 20:53 5
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 

Руслан Малиновский будет прооперирован

Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Бокс | 22.09.2024, 00:33
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Футбол | 21.09.2024, 07:53
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Футбол | 21.09.2024, 22:36
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Луческу рассказал, как Дуглас Коста угрожал ему, приняв боксерскую стойку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
20.09.2024, 21:00 7
Футзал
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
21.09.2024, 19:45 13
Бокс
В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
20.09.2024, 10:31 9
Футбол
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
20.09.2024, 12:23 3
Теннис
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
21.09.2024, 20:16 2
Футбол
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
21.09.2024, 01:33 5
Футбол
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 19
Футбол
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана
21.09.2024, 01:06 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем