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  4. Полесье – ЛНЗ – 1:1. Кто спас волков от поражения? Видео голов и обзор
Премьер-лига
Полесье
22.09.2024 18:00 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:56
82
0

Полесье – ЛНЗ – 1:1. Кто спас волков от поражения? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:56
82
0
Полесье – ЛНЗ – 1:1. Кто спас волков от поражения? Видео голов и обзор
ФК Полесье

В матче 7-го тура УПЛ Полесье и ЛНЗ Черкассы разошлись миром (1:1).

Счет для гостей открыл Дмитрий Топалов на 34-й минуте

Волки избежали поражения благодаря голу Алексея Гуцуляка на 88-й минуте.

УПЛ. 7-й тур

Житомир, 22 сентября

Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (ЛНЗ Черкассы).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ видео голов и обзор Дмитрий Топалов Алексей Гуцуляк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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