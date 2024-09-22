22.09.2024 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига22 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:56
82
0
Полесье – ЛНЗ – 1:1. Кто спас волков от поражения? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги
22 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:56
82
0
В матче 7-го тура УПЛ Полесье и ЛНЗ Черкассы разошлись миром (1:1).
Счет для гостей открыл Дмитрий Топалов на 34-й минуте
Волки избежали поражения благодаря голу Алексея Гуцуляка на 88-й минуте.
УПЛ. 7-й тур
Житомир, 22 сентября
Полесье Житомир – ЛНЗ Черкассы – 1:1
Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (ЛНЗ Черкассы).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 сентября 2024, 02:01 3
Александр посетил бой в Лондоне
Футбол | 22 сентября 2024, 20:55 23
Иван Юрич удачно дебютировал на посту наставника волков, игра завершилась со счетом 3:0
Бокс | 22.09.2024, 08:05
Футбол | 22.09.2024, 07:41
Футбол | 22.09.2024, 23:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 21:25 4
22.09.2024, 07:33 2
21.09.2024, 19:51 2
21.09.2024, 17:49 23
22.09.2024, 01:08 1
22.09.2024, 19:27 64
Бокс
21.09.2024, 22:16 16