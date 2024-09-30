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Чемпионат Европы
30 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:14
548
0

Определено время начала матча плей-оф отбора к ЧЕ между Турцией и Украиной

Первый матч пройдет в турецком Диярбакыр, а ответный – в Кишиневе

30 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 23:14
548
0
Определено время начала матча плей-оф отбора к ЧЕ между Турцией и Украиной
УАФ

Стало известно место проведения ответного матча первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.

Первый поединок состоится 25 октября в турецком городе Диярбакыр, на одноименном стадионе, который может принять на своих трибунах 33 тысячи зрителей.

Ответный матч, номинально домашний для Украины, запланирован на 29 октября. Он пройдет в Кишиневе, столице Молдовы, на стадионе «Зимбру», способном принять на своих трибунах более 10 тысяч зрителей.

Время начала обоих поединков – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее по итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

Евро-2025 среди женщин. Плей-офф отбора

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

  • Румыния – Польша
  • Греция – Бельгия
  • Черногория – Финляндия
  • Грузия – Ирландия
  • Словения – Австрия
  • Люксембург – Швеция
  • беларусь – Чехия
  • Албания – Норвегия

Путь 2

  • Турция – Украина
  • Хорватия – Северная Ирландия
  • Босния и Герцеговина – Сербия
  • Азербайджан – Португалия
  • Венгрия – Шотландия
  • Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)

  • Азербайджан / Португалия – беларусь / Чехия
  • Венгрия / Шотландия – Черногория / Финляндия
  • Турция / Украина – Греция / Бельгия
  • Словакия / Уэльс – Грузия / Ирландия
  • Румыния / Польша – Словения / Австрия
  • Хорватия / Северная Ирландия – Албания / Норвегия
  • Босния и Герцеговина / Сербия – Люксембург / Швеция
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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