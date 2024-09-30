Определено время начала матча плей-оф отбора к ЧЕ между Турцией и Украиной

Стало известно место проведения ответного матча первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.

Первый поединок состоится 25 октября в турецком городе Диярбакыр, на одноименном стадионе, который может принять на своих трибунах 33 тысячи зрителей.

Ответный матч, номинально домашний для Украины, запланирован на 29 октября. Он пройдет в Кишиневе, столице Молдовы, на стадионе «Зимбру», способном принять на своих трибунах более 10 тысяч зрителей.

Время начала обоих поединков – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее по итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

Евро-2025 среди женщин. Плей-офф отбора

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

Румыния – Польша

Греция – Бельгия

Черногория – Финляндия

Грузия – Ирландия

Словения – Австрия

Люксембург – Швеция

беларусь – Чехия

Албания – Норвегия

Путь 2

Турция – Украина

Хорватия – Северная Ирландия

Босния и Герцеговина – Сербия

Азербайджан – Португалия

Венгрия – Шотландия

Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)