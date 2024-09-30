Определено время начала матча плей-оф отбора к ЧЕ между Турцией и Украиной
Первый матч пройдет в турецком Диярбакыр, а ответный – в Кишиневе
Стало известно место проведения ответного матча первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.
Первый поединок состоится 25 октября в турецком городе Диярбакыр, на одноименном стадионе, который может принять на своих трибунах 33 тысячи зрителей.
Ответный матч, номинально домашний для Украины, запланирован на 29 октября. Он пройдет в Кишиневе, столице Молдовы, на стадионе «Зимбру», способном принять на своих трибунах более 10 тысяч зрителей.
Время начала обоих поединков – в 18:00 по киевскому времени.
Ранее по итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).
Евро-2025 среди женщин. Плей-офф отбора
Первый раунд (23–29 октября)
Путь 1
- Румыния – Польша
- Греция – Бельгия
- Черногория – Финляндия
- Грузия – Ирландия
- Словения – Австрия
- Люксембург – Швеция
- беларусь – Чехия
- Албания – Норвегия
Путь 2
- Турция – Украина
- Хорватия – Северная Ирландия
- Босния и Герцеговина – Сербия
- Азербайджан – Португалия
- Венгрия – Шотландия
- Словакия – Уэльс
Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)
- Азербайджан / Португалия – беларусь / Чехия
- Венгрия / Шотландия – Черногория / Финляндия
- Турция / Украина – Греция / Бельгия
- Словакия / Уэльс – Грузия / Ирландия
- Румыния / Польша – Словения / Австрия
- Хорватия / Северная Ирландия – Албания / Норвегия
- Босния и Герцеговина / Сербия – Люксембург / Швеция
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