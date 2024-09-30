Долганский назвал причины поражения Ворсклы в матче с Зарей

Главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против «Зари» (0:2).

– Хорошо начали игру. Создали достаточно моментов, чтобы забить гол. Затем игра выровнялась с моментами в обе стороны. Судьбу игры решили два стандарта. Если убрать эти два момента с угловыми – равная игра, судьбу которой мог решить один мяч. Но имеем то, что имеем.

– Стандарты – глобальная проблема в вашей команде?

– Проблема - это не... И с «Динамо» мы пропустили при счете 0:0 при более-менее равной игре без моментов у соперника. Это ответственность игроков, которые играют на стандартных положениях. Мы разбираем, расписываем, но случаются такие вещи, и не раз. Будем работать над этим дальше – другого выхода у нас нет.

Безвыигрышная серия «Ворсклы» составляет пять матчей – три ничьи и два поражения.

Полтавская команда имеет в активе девять зачетных пунктов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ.