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  4. Долганский назвал причины поражения Ворсклы в матче с Зарей
Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 23:34 |
146
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Долганский назвал причины поражения Ворсклы в матче с Зарей

Полтавская команда вновь потеряла очки

30 сентября 2024, 23:34 |
146
0
Долганский назвал причины поражения Ворсклы в матче с Зарей
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против «Зари» (0:2).

– Хорошо начали игру. Создали достаточно моментов, чтобы забить гол. Затем игра выровнялась с моментами в обе стороны. Судьбу игры решили два стандарта. Если убрать эти два момента с угловыми – равная игра, судьбу которой мог решить один мяч. Но имеем то, что имеем.

– Стандарты – глобальная проблема в вашей команде?

– Проблема - это не... И с «Динамо» мы пропустили при счете 0:0 при более-менее равной игре без моментов у соперника. Это ответственность игроков, которые играют на стандартных положениях. Мы разбираем, расписываем, но случаются такие вещи, и не раз. Будем работать над этим дальше – другого выхода у нас нет.

Безвыигрышная серия «Ворсклы» составляет пять матчей – три ничьи и два поражения.

Полтавская команда имеет в активе девять зачетных пунктов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Долганский Ворскла Полтава Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Павло Павленко Источник: УПЛ-ТВ
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