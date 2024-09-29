Англия29 сентября 2024, 15:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:59
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ВИДЕО. Реакция игроков АПЛ на рейтинги в EA Sports FC 25
Игроки «Челси», «Ливерпуля» и «Ман Сити» узнали свои рейтинги в новой версии игры
29 сентября 2024, 15:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:59
216
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Сентябрь – это всегда новая часть FIFA, простите, EA Sports FC. FC25 обещает новые режимы, но для многих геймеров самое главное - это актуализация рейтингов футболистов.
В этом видео вы увидите реакции игроков «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на их рейтинги в FC25:
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