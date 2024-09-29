ВИДЕО. Реакция игроков АПЛ на рейтинги в EA Sports FC 25

Сентябрь – это всегда новая часть FIFA, простите, EA Sports FC. FC25 обещает новые режимы, но для многих геймеров самое главное - это актуализация рейтингов футболистов.

В этом видео вы увидите реакции игроков «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на их рейтинги в FC25: