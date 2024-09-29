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Англия
29 сентября 2024, 15:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:59
216
0

ВИДЕО. Реакция игроков АПЛ на рейтинги в EA Sports FC 25

Игроки «Челси», «Ливерпуля» и «Ман Сити» узнали свои рейтинги в новой версии игры

29 сентября 2024, 15:02 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:59
216
0
ВИДЕО. Реакция игроков АПЛ на рейтинги в EA Sports FC 25

Сентябрь – это всегда новая часть FIFA, простите, EA Sports FC. FC25 обещает новые режимы, но для многих геймеров самое главное - это актуализация рейтингов футболистов.

В этом видео вы увидите реакции игроков «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на их рейтинги в FC25:

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EA Sports FC видео Челси Ливерпуль Манчестер Сити
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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