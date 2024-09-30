Друг-журналист Роналду предсказал участь тен Хага в МЮ
Пирс Морган – о перспективах наставника «красных дьяволов»
Британский журналист Пирс Морган, который хорошо известен своими дружескими отношениями с португальским нападающим Криштиану Роналду, высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге после разгромного поражения команды в 6-м туре чемпионата Англии от«Тоттенхэма» (0:3).
«Позволь мне помочь, Эрик… тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе, не говоря уже о мае следующего года», – написал Морган в сети Х.
Ранее тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из «МЮ».
Let me help, Erik.. you won’t be at United next week, let alone May next year. pic.twitter.com/QTm4bhwJBq— Piers Morgan (@piersmorgan) September 29, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Признания удостоен Мохамед Салах
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2024 по футзалу