Друг-журналист Роналду предсказал участь тен Хага в МЮ

Британский журналист Пирс Морган, который хорошо известен своими дружескими отношениями с португальским нападающим Криштиану Роналду, высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге после разгромного поражения команды в 6-м туре чемпионата Англии от«Тоттенхэма» (0:3).

«Позволь мне помочь, Эрик… тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе, не говоря уже о мае следующего года», – написал Морган в сети Х.

Ранее тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из «МЮ».

Let me help, Erik.. you won’t be at United next week, let alone May next year. pic.twitter.com/QTm4bhwJBq