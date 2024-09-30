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Англия
30 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 05:08
298
0

Друг-журналист Роналду предсказал участь тен Хага в МЮ

Пирс Морган – о перспективах наставника «красных дьяволов»

30 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 30 сентября 2024, 05:08
298
0
Друг-журналист Роналду предсказал участь тен Хага в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Британский журналист Пирс Морган, который хорошо известен своими дружескими отношениями с португальским нападающим Криштиану Роналду, высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге после разгромного поражения команды в 6-м туре чемпионата Англии от«Тоттенхэма» (0:3).

«Позволь мне помочь, Эрик… тебя не будет в «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе, не говоря уже о мае следующего года», – написал Морган в сети Х.

Ранее тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из «МЮ».

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Пирс Морган Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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