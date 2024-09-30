Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Лилль
02.10.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 сентября 2024, 00:55 |
7
0

Лилль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 00:55 |
7
0
Лилль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Лилль» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», который находится во французском городе Лилль.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Лилль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лилль – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Анчелотти выступил с объяснением ничьи с Атлетиком
В Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
Атлетико – Реал – 1:1. Анхель Корреа спас игру на 90+5. Видео голов и обзор
Лилль Реал Мадрид смотреть онлайн Лига чемпионов Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29 сентября 2024, 18:52 6
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча
Рома – Венеция – 2:1. Как Довбик помог забить. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А 2024/25

Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Футбол | 29 сентября 2024, 11:47 6
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой

Легендарный тренер считает, что Евгений не реализовал свой потенциал из-за сорванного трансфера

Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Футбол | 29.09.2024, 18:01
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Футбол | 29.09.2024, 21:01
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Футбол | 30.09.2024, 00:19
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
28.09.2024, 09:45 81
Футбол
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 37
Футзал
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 2
Бокс
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
28.09.2024, 19:46 12
Футбол
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
28.09.2024, 15:02 15
Футбол
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
29.09.2024, 19:39
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем