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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
Испания
28 сентября 2024, 14:05 |
446
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»

Главный тренер «Реала» – о предстоящем матче с «Атлетико»

28 сентября 2024, 14:05 |
446
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас все получится и без Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 8 тура чемпионата Испании против «Атлетико».

«Мы привыкли играть без Мбаппе, в прошлом сезоне его не было. У нас все получится.

Мы становимся лучше. В прошлой игре мы забили много голов. Это правильный путь. Завтрашняя игра очень важна.

Мадридский «Атлетико» жалуется на меньшее количество отдыха? Я понимаю их. С нами такое тоже случалось много раз.

«Атлетико Мадрид» в этом сезоне лучше, чем в прошлом. Они подписали хороших игроков. Они будут бороться за Ла Лигу с нами и «Барселоной».

Мы знаем, что это сложная игра. Мы не можем предсказать, что произойдет завтра. У нас есть план, посмотрим, сможем ли мы осуществить задуманное», – сказал Анчелотти.

Отметим, что Мбаппе травмировал левую ногу и пропустит около трех недель.

Встреча состоится 29 сентября, начало в 22:00 по Киеву.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Мадрид Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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