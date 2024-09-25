Испания25 сентября 2024, 14:38 | Обновлено 25 сентября 2024, 14:42
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Звездный форвард Реала получил серьезную травму ноги
Мбаппе пропустит около трех недель
25 сентября 2024, 14:38 | Обновлено 25 сентября 2024, 14:42
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«Реал» на официальном сайте сообщил о травме левой ноги ведущего форварда Килиана Мбаппе. Игрок получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Алавеса» (победа 3:2).
Нападающий пропустит около трех недель и не сыграет против «Атлетико» и «Вильярреала» в чемпионате Испании, а также с «Лиллем» в Лиге чемпионов.
Мбаппе стал главным летним новичком мадридской команды в минувшее трансферное окно. Француз провел 9 матчей, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.
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