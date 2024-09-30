Реал продлил серию без поражений в Ла Лиге. Сколько до рекорда Барселоны?

В воскресенье, 29 сентября, в 8-м туре чемпионата Испании в Мадриде на «Метрополитано» отношения выяснили «Атлетико» и «Реал».

Игра завершилась вничью 1:1. Этот результат позволил «галактикос» довести свою серию поединков в национальном чемпионате без поражения до 40 игр.

В последний раз «Реал» в Ла Лиге проигрывал именно в мадридском дерби – 24 сентября 2023 года.

Более продолжительная серия, чем у «Реала» сейчас, ранее была только у «Барселоны» – 43 матча с 2017 по 2018 год.

«Реал» после ничьей с «матрасниками» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место с 18 очками, имея отставание от лидирующей «Барселоны» в 3 пункта.