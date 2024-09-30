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Испания
30 сентября 2024, 02:43 | Обновлено 30 сентября 2024, 02:55
102
0

Реал продлил серию без поражений в Ла Лиге. Сколько до рекорда Барселоны?

«Галактикос» сыграли 1:1 с «Атлетико»

30 сентября 2024, 02:43 | Обновлено 30 сентября 2024, 02:55
102
0
Реал продлил серию без поражений в Ла Лиге. Сколько до рекорда Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29 сентября, в 8-м туре чемпионата Испании в Мадриде на «Метрополитано» отношения выяснили «Атлетико» и «Реал».

Игра завершилась вничью 1:1. Этот результат позволил «галактикос» довести свою серию поединков в национальном чемпионате без поражения до 40 игр.

В последний раз «Реал» в Ла Лиге проигрывал именно в мадридском дерби – 24 сентября 2023 года.

Более продолжительная серия, чем у «Реала» сейчас, ранее была только у «Барселоны» – 43 матча с 2017 по 2018 год.

«Реал» после ничьей с «матрасниками» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место с 18 очками, имея отставание от лидирующей «Барселоны» в 3 пункта.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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