Экс-тренер Шахтера привел свою команду к завоеванию Кубка Казахстана

Клуб «Актобе» во главе с украинским тренером Игорем Леоновым, который в свое время входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера», стал обладателем Кубка Казахстана 2024.

В финальной игре турнира «Актобе» выяснил отношения с командой «Атырау» и победил со счетом 2:1. При этом успеха подопечные Леонова добились в волевом стиле в основное время, проигрывая 0:1 на 88-й минуте игры.

К слову, «Актобе» завоевал Кубок Казахстана впервые за последние 16 лет.

Кубок Казахстана. Финал

Атырау – Актобе – 1:2

Голы: Сигневич, 24 – Касым, 89 пенальти, Гондола, 90.