Экс-тренер Шахтера привел свою команду к завоеванию Кубка Казахстана
Игорь Леонов добился успеха во главе «Актобе»
Клуб «Актобе» во главе с украинским тренером Игорем Леоновым, который в свое время входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера», стал обладателем Кубка Казахстана 2024.
В финальной игре турнира «Актобе» выяснил отношения с командой «Атырау» и победил со счетом 2:1. При этом успеха подопечные Леонова добились в волевом стиле в основное время, проигрывая 0:1 на 88-й минуте игры.
К слову, «Актобе» завоевал Кубок Казахстана впервые за последние 16 лет.
Кубок Казахстана. Финал
Атырау – Актобе – 1:2
Голы: Сигневич, 24 – Касым, 89 пенальти, Гондола, 90.
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