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30 сентября 2024, 02:24 |
255
0

Экс-тренер Шахтера привел свою команду к завоеванию Кубка Казахстана

Игорь Леонов добился успеха во главе «Актобе»

30 сентября 2024, 02:24 |
255
0
Экс-тренер Шахтера привел свою команду к завоеванию Кубка Казахстана
ФК Актобе

Клуб «Актобе» во главе с украинским тренером Игорем Леоновым, который в свое время входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера», стал обладателем Кубка Казахстана 2024.

В финальной игре турнира «Актобе» выяснил отношения с командой «Атырау» и победил со счетом 2:1. При этом успеха подопечные Леонова добились в волевом стиле в основное время, проигрывая 0:1 на 88-й минуте игры.

К слову, «Актобе» завоевал Кубок Казахстана впервые за последние 16 лет.

Кубок Казахстана. Финал

Атырау – Актобе – 1:2

Голы: Сигневич, 24 – Касым, 89 пенальти, Гондола, 90.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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