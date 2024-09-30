Испания30 сентября 2024, 00:17 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:34
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Анхель Корреа спас Атлетико в матче против Реала на 90+5 минуте
29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги
30 сентября 2024, 00:17 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:34
113
0
29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Команды играли на стадионе Метрополитано в столице Испании.
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Атлетико спас игру в компенсированное время. Ответный гол забил Анхель Корреа на 90+5 минуте (1:1)
ГОЛ! 1:1. Анхель Корреа, 90+5 мин
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