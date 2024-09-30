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Испания
30 сентября 2024, 00:17 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:34
113
0

Анхель Корреа спас Атлетико в матче против Реала на 90+5 минуте

29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги

30 сентября 2024, 00:17 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:34
113
0
Анхель Корреа спас Атлетико в матче против Реала на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Корреа

29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Команды играли на стадионе Метрополитано в столице Испании.

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Атлетико спас игру в компенсированное время. Ответный гол забил Анхель Корреа на 90+5 минуте (1:1)

ГОЛ! 1:1. Анхель Корреа, 90+5 мин

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Атлетико - Реал Мадрид Анхель Корреа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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