Анхель Корреа спас Атлетико в матче против Реала на 90+5 минуте

29 сентября прошел центральный матч 8-го тура Ла Лиги между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Команды играли на стадионе Метрополитано в столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Атлетико спас игру в компенсированное время. Ответный гол забил Анхель Корреа на 90+5 минуте (1:1)

ГОЛ! 1:1. Анхель Корреа, 90+5 мин