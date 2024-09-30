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Бенфика
02.10.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
30 сентября 2024, 00:33 |
15
0

Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 00:33 |
15
0
Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Атлетико
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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