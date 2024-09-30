02.10.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов30 сентября 2024, 00:33 |
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Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву
30 сентября 2024, 00:33 |
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Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Бенфика» и «Атлетико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Да Луж», который находится в Лиссабоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бенфика – Атлетико. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – АтлетикоСмотреть трансляцию
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