«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?

«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился, и прикоснулся к мячу всего два раза.

Лондонское издание Football London выделило момент в матче, когда Мудрик своими действиями разозлил наставника «синих» Энцо Мареску.

«Самым заметным моментом Мудрика в матче с «Брайтоном» было попадание в офсайд во время контратаки «синих», когда украинец не смог вернуться на позицию, чем разозлил тренера Мареску: «Миша, Миша!», – крикнул он через все поле украинцу.

Это доказывает то, что с Мудриком еще предстоит много работы, чтобы он был готов даже к кратковременным выходам на замену», – пишет Football London.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах шесть матчей и отметился одним ассистом.