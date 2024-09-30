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  4. «Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?
Англия
30 сентября 2024, 01:11 |
392
1

«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?

Украинец вышел на замену в матче с «Брайтоном»

30 сентября 2024, 01:11 |
392
1
«Миша!» Мудрик в последнем матче АПЛ разозлил Мареску. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Энцо Мареска

«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч в запасе и вышел на поле на 71-й минуте. Мудрик ничем в матче не запомнился, и прикоснулся к мячу всего два раза.

Лондонское издание Football London выделило момент в матче, когда Мудрик своими действиями разозлил наставника «синих» Энцо Мареску.

«Самым заметным моментом Мудрика в матче с «Брайтоном» было попадание в офсайд во время контратаки «синих», когда украинец не смог вернуться на позицию, чем разозлил тренера Мареску: «Миша, Миша!», – крикнул он через все поле украинцу.

Это доказывает то, что с Мудриком еще предстоит много работы, чтобы он был готов даже к кратковременным выходам на замену», – пишет Football London.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах шесть матчей и отметился одним ассистом.

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Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Брайтон
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Комментарии 1
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TolsTIyELF
Це доводить чтл селси может пройти на#й, а также то что футбол Лондон - кусок г#на.
Нужно ему перейти в Италию, пусть покажет  как может забивать в нормальному чемпионата.
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