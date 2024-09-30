Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Жирона» и «Фейеноорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Фейеноорд. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция