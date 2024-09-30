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Лига Чемпионов
Жирона
02.10.2024 19:45 - : -
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 сентября 2024, 00:11 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:51
17
0

Жирона – Фейеноорд. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 октября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 00:11 | Обновлено 30 сентября 2024, 00:51
17
0
Жирона – Фейеноорд. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 2 октября, состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Жирона» и «Фейеноорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Жирона – Фейеноорд. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Фейеноорд
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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