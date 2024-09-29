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Испания
29 сентября 2024, 19:12 | Обновлено 29 сентября 2024, 19:13
634
0

Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны против Сельты

Матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 1:1, Виктор отыграл 90 минут

29 сентября 2024, 19:12 | Обновлено 29 сентября 2024, 19:13
634
0
Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScoed поставил украинцу оценку в 7.2 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор единственного забитого мяча в составе жиронцев Янхель Эррера.

Оценки WhoScored за матч Сельта – Жирона (1:1)

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Янхель Эррера Виктор Цыганков оценки Жирона Сельта Сельта - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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