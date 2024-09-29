Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны против Сельты
Матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 1:1, Виктор отыграл 90 минут
29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.
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Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScoed поставил украинцу оценку в 7.2 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор единственного забитого мяча в составе жиронцев Янхель Эррера.
Оценки WhoScored за матч Сельта – Жирона (1:1)
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