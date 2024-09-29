Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны против Сельты

29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

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Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScoed поставил украинцу оценку в 7.2 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор единственного забитого мяча в составе жиронцев Янхель Эррера.

Оценки WhoScored за матч Сельта – Жирона (1:1)