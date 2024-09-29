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  4. ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
8948
0

ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев

Владимир воспользовался ошибкой голкипера соперников, сделав счет 2:0 на 61-й минуте

29 сентября 2024, 19:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
8948
0
ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 61-й минуте минуте игры Владимир Бражко сделал счет 2:0 в пользу бело-синих.

Бражко забил с центра поля, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера соперника Максима Механива.

❗️ ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев

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Максим Механив Владимир Бражко видео голов и обзор Динамо Киев Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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