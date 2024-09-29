29 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

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Поединок проходит на арене хозяев в столице Украины. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 61-й минуте минуте игры Владимир Бражко сделал счет 2:0 в пользу бело-синих.

Бражко забил с центра поля, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера соперника Максима Механива.

❗️ ВИДЕО. Бражко забил с центра поля в матче Левый Берег – Динамо Киев