Киченок / Като – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда в Пекине
30 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Мию Като из Японии сразятся с американским тандемом София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс. Матч начнется 1-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта. Время начала встречи – 06:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы недоигранного матча Костюк / Л. Киченок – Синякова / Таунсенд или пара Андреева / Шнайдер.
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