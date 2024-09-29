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WTA
29 сентября 2024, 17:43 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:44
103
0

Киченок / Като – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда в Пекине

29 сентября 2024, 17:43 | Обновлено 29 сентября 2024, 17:44
103
0
Киченок / Като – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
screenshot. Надежда Киченок и Мию Като

30 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​американским тандемом София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.​ Матч начнется 1-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта. Время начала встречи – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы недоигранного матча Костюк / Л. Киченок – Синякова / Таунсенд или пара Андреева / Шнайдер.

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Надежда Киченок WTA Пекин смотреть онлайн Мию Като София Кенин Бетани Маттек-Сэндс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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