Киченок / Като – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​американским тандемом София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.​ Матч начнется 1-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта. Время начала встречи – 06:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы недоигранного матча Костюк / Л. Киченок – Синякова / Таунсенд или пара Андреева / Шнайдер.

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