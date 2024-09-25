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  4. «Родри незаменим». Гвардиола – о травме полузащитника
Англия
25 сентября 2024, 20:55 |
256
0

«Родри незаменим». Гвардиола – о травме полузащитника

Коуч Манчестер Сити высказался о травме испанского полузащитника горожан

25 сентября 2024, 20:55 |
256
0
«Родри незаменим». Гвардиола – о травме полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о травме звездного полузащитника горожан Родри:

«Родри незаменим. Когда команда долгое, очень долгое время обходится без лучшего в мире полузащитника, это, очевидно, сильный удар по нам».

Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала на 20-й минуте. По прогнозам, испанец пропустит всю нынешнюю кампанию.

Полузащитник является одним из главных претендентов на Золотой мяч, веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость звезды «Манчестер Сити» в 130 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 28-летний Родри успел сыграть за горожан в АПЛ 3 игры, в которых не отличился результативными действиями.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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