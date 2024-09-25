«Родри незаменим». Гвардиола – о травме полузащитника
Коуч Манчестер Сити высказался о травме испанского полузащитника горожан
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о травме звездного полузащитника горожан Родри:
«Родри незаменим. Когда команда долгое, очень долгое время обходится без лучшего в мире полузащитника, это, очевидно, сильный удар по нам».
Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала на 20-й минуте. По прогнозам, испанец пропустит всю нынешнюю кампанию.
Полузащитник является одним из главных претендентов на Золотой мяч, веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость звезды «Манчестер Сити» в 130 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 28-летний Родри успел сыграть за горожан в АПЛ 3 игры, в которых не отличился результативными действиями.
Pep Guardiola said Man City can't replace Rodri while he's sidelined due to injury 🤕 pic.twitter.com/dANGL0KriS— ESPN FC (@ESPNFC) September 25, 2024
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