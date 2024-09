«Родри незаменим». Гвардиола – о травме полузащитника

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о травме звездного полузащитника горожан Родри:

«Родри незаменим. Когда команда долгое, очень долгое время обходится без лучшего в мире полузащитника, это, очевидно, сильный удар по нам».

Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала на 20-й минуте. По прогнозам, испанец пропустит всю нынешнюю кампанию.

Полузащитник является одним из главных претендентов на Золотой мяч, веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость звезды «Манчестер Сити» в 130 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 28-летний Родри успел сыграть за горожан в АПЛ 3 игры, в которых не отличился результативными действиями.

Pep Guardiola said Man City can't replace Rodri while he's sidelined due to injury 🤕 pic.twitter.com/dANGL0KriS