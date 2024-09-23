Один из фаворитов на Золотой мяч 2024 больше не сыграет в сезоне 2024/25

28-летний испанский хавбек английского Манчестер Сити Родри больше не сыграет в сезоне 2024/25.

Как сообщают издания ESPN и Marca, у испанца диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Врачи горожан пока что официальное заявление о повреждении Родри не выпускали.

Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала (2:2). Во время подачи углового игрок неудачно поставил ногу. Его заменили уже на 21-й минуте.

В кампании чемпионата Англии 2024/25 Родри провел 3 поединка, результативными действиями не отличился. Он является одним из претендентов на получение Золотого мяча 2024, во много благодаря триумфу сборной Испании на Евро.