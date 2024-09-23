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Англия
23 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 23 сентября 2024, 19:36
2404
1

Один из фаворитов на Золотой мяч 2024 больше не сыграет в сезоне 2024/25

Родри из Манчестер Сити диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена

23 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 23 сентября 2024, 19:36
2404
1
Один из фаворитов на Золотой мяч 2024 больше не сыграет в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28-летний испанский хавбек английского Манчестер Сити Родри больше не сыграет в сезоне 2024/25.

Как сообщают издания ESPN и Marca, у испанца диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Врачи горожан пока что официальное заявление о повреждении Родри не выпускали.

Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала (2:2). Во время подачи углового игрок неудачно поставил ногу. Его заменили уже на 21-й минуте.

В кампании чемпионата Англии 2024/25 Родри провел 3 поединка, результативными действиями не отличился. Он является одним из претендентов на получение Золотого мяча 2024, во много благодаря триумфу сборной Испании на Евро.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал травма травма колена Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: Marca
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luceorius
А ще  нещодавно хотів страйкувати...
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