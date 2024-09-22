Англия22 сентября 2024, 19:02 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:54
945
2
ФОТО. Родри на ровном месте получил травму колена. После угрозы забастовки
Игрок травмировался в первом тайме
22 сентября 2024, 19:02 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:54
945
2
В матче между Манчестер Сити и Арсеналом повреждение на 16-й минуте получил ключевой хавбек хозяев Родри, который травмировался на ровном месте.
Во время подачи углового игрок неудачно поставил ногу и, похоже, повредил колено. Испанца заменили на Матео Ковачича.
Отметим, что буквально на прошлой неделе Родри заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за большого количества матчей, что приводит к серьезным травмам.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 сентября 2024, 01:08 1
Энтони был нокаутирован в пятом раунде
Футбол | 22 сентября 2024, 07:41 3
Реал переиграл Эспаньол 4:1, а бельгиец «отметился» автоголом после прострела
Футбол | 22.09.2024, 07:23
Бокс | 22.09.2024, 12:15
Футбол | 22.09.2024, 18:53
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ну не зовсім на рівному місці, а після того як Парті на нього налетів.
Пожертвував собою заради всіх футболістів. Молодець.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2024, 20:16 2
22.09.2024, 06:07
21.09.2024, 20:53 5
21.09.2024, 08:58 6
22.09.2024, 07:01 2
21.09.2024, 08:59 5
21.09.2024, 07:53 29
21.09.2024, 20:23 3