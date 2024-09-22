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Англия
22 сентября 2024, 19:02 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:54
945
2

ФОТО. Родри на ровном месте получил травму колена. После угрозы забастовки

Игрок травмировался в первом тайме

22 сентября 2024, 19:02 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:54
945
2
ФОТО. Родри на ровном месте получил травму колена. После угрозы забастовки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче между Манчестер Сити и Арсеналом повреждение на 16-й минуте получил ключевой хавбек хозяев Родри, который травмировался на ровном месте.

Во время подачи углового игрок неудачно поставил ногу и, похоже, повредил колено. Испанца заменили на Матео Ковачича.

Отметим, что буквально на прошлой неделе Родри заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за большого количества матчей, что приводит к серьезным травмам.

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Родри Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал Английская Премьер-лига травма
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Anna.
Ну не зовсім на рівному місці, а після того як Парті на нього налетів.
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AndiM
Пожертвував собою заради всіх футболістів. Молодець. 
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