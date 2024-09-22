ФОТО. Родри на ровном месте получил травму колена. После угрозы забастовки

В матче между Манчестер Сити и Арсеналом повреждение на 16-й минуте получил ключевой хавбек хозяев Родри, который травмировался на ровном месте.

Во время подачи углового игрок неудачно поставил ногу и, похоже, повредил колено. Испанца заменили на Матео Ковачича.

Отметим, что буквально на прошлой неделе Родри заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за большого количества матчей, что приводит к серьезным травмам.