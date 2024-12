Аморим установил уникальное достижение в первом тайме матча МЮ – Эвертон

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоялась на «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов». Дублями отметились Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе.

В этой встрече Рубен Аморим установил уникальное достижение: он стал первым тренером в истории «красных дьяволов», который в дебютном матче на «Олд Траффорд» вел в 2+ гола в первом тайме.

Также при португальском тренере «Манчестер Юнайтед» впервые с 2021 года выиграл матч АПЛ, забив 4+ гола.

В этом сезоне «красные» за 13 матчей Премьер-лиги набрали 19 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

2 - Rúben Amorim is the first Manchester United manager to be 2+ goals up at half time of his first Premier League game at Old Trafford. Acquainted. pic.twitter.com/cJVojVpJLP