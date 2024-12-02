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  4. Аморим установил уникальное достижение в первом тайме матча МЮ – Эвертон
Англия
02 декабря 2024, 04:43 |
80
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Аморим установил уникальное достижение в первом тайме матча МЮ – Эвертон

Рубен стал первым тренером «красных», который вел 2+ гола дома за первую часть матча

02 декабря 2024, 04:43 |
80
0
Аморим установил уникальное достижение в первом тайме матча МЮ – Эвертон
BBC. Рубен Аморим

1 декабря в 13-м туре Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча состоялась на «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов». Дублями отметились Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе.

В этой встрече Рубен Аморим установил уникальное достижение: он стал первым тренером в истории «красных дьяволов», который в дебютном матче на «Олд Траффорд» вел в 2+ гола в первом тайме.

Также при португальском тренере «Манчестер Юнайтед» впервые с 2021 года выиграл матч АПЛ, забив 4+ гола.

В этом сезоне «красные» за 13 матчей Премьер-лиги набрали 19 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения).

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Англия Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Юнайтед - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Аморим рекорд
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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