США – Чехия. Фритц – Махач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 4 января в 08:30
4 января состоится полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными США и Чехии.
Сборные проведут поединок и разыграют путевку в решающий матч на кортах Сиднея. Время начала первой игры – 08:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. 1/2 финала, Сидней. 4 января
США – Чехия
- Коко Гауфф – Каролина Мухова – 6:1, 6:4
- Тейлор Фритц – Томаш Махач
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Каролина Мухова / Томаш Махач
Победители противостояния в финале сыграют против команды Польши.
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